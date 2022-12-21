Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського

Диктатор заявив, що балістичні ракети будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом. Про це він сказав на розширеному засіданні колегії міноборони Росії.

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«Ми знаємо, там є певний рух праворуч. Це не змінює наших планів. Все буде реалізовано», – заявив Путін.

Наприкінці листопада повідомлялося, що збройні сили Росії отримають Сармати до кінця року. Голова Державного ракетного центру Макєєва академік Російської академії наук Володимир Дегтяр уточнив, що комплекс запущено у серійне виробництво.

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Раніше повідомлялося, що рашисти готуються залучити для знищення українських територій комплекс російських міжконтинентальних балістичних ракет «Сармат».

Нещодавно Путін заявив, що перша балістична ракета «Сармат» стане на бойове чергування до кінця 2022 року. Стати на бойове чергування – це пройти всі випробування і бути прийнятим на озброєння. Але ракета «Сармат» тільки в квітні пройшла перший випробувальний пуск.

До слова, президент України Володимир Зеленський 21 грудня прибув з одноденним візитом до США. Він проведе переговори з американським президентом Джозефом Байденом, виступить на пресконференції та на спільному засіданні двох палат Конгресу США і потім повернеться до України.

Як прогнозує видання Politico, під час візиту президента України Володимира Зеленського до США українська делегація проситиме Білий дім про постачання ракет великої дальності та безпілотників.