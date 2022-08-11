Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден вирушив у відпустку

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Байден вирушив у відпустку
Байден пішов у відпустку
фото: АР

Байден пішов у семиденну відпустку

Президент США Джо Байден вирушив у відпустку до штату Південна Кароліна, де планує провести щонайменше тиждень, повідомляє The Washington Post.

За даними агентства, президент разом із сім'єю планує пробути на острові Кіава до вівторка.

Кіава відомий своїми приватними пляжами та гольф-курортом.

Байден вилетів до Південної Кароліни з авіабази Ендрюс у супроводі дружини Джилл, сина Хантера, його дружини Меліси Коен та їхнього сина Бо.

Як зазначається, офіційно в адміністрації Байдена поки що не підтвердили початок відпустки глави держави, але на найближчі сім днів у розкладі президента немає жодних заходів. 

Літня відпустка є своєрідною традицією для американських президентів, хоча у Білому домі і стверджують, що насправді глава держави не звільняється від своїх обов'язків у цей час, продовжуючи брати участь у щоденних брифінгах зі своїми радниками. Наприклад, два попередні лідери США – Барак Обама та Дональд Трамп – найчастіше використовували цей час для гри в гольф.

Що стосується Байдена, то його перша літня відпустка як президент США минулого року була зірвана на тлі ескалації ситуації в Афганістані та продовження пандемії коронавірусу. WP наголошує, що цього разу відпочинок глави Білого дому також може бути частково перерваний, оскільки в Конгресі може бути ухвалений законопроект, спрямований на боротьбу зі змінами клімату, який американському лідеру потрібно буде підписати.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден захворів на коронавірус. Пізніше, 30 липня, Байден був змушений знову піти на карантин через позитивний результат тесту.  

Також раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.

Теги: президент США Джилл Байден Джозеф Байден

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден чинний президент США з 20 січня 2021 року.
Чи піде Байден на ще один президентський строк? Білий дім дав відповідь
30 липня, 06:52
Байден підписав документи про ратифікацію вступу в НАТО Швеції та Фінлянді
Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО
9 серпня, 22:18
Байден отримав негативний тест на Covid-19
Байден отримав негативний тест на Covid-19
6 серпня, 20:27

Політика

Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
Байден вирушив у відпустку
Байден вирушив у відпустку
Єврейське агентство «Сохнут» готується до виходу з РФ
Єврейське агентство «Сохнут» готується до виходу з РФ
Чехія, яка головує в ЄС, підтримала заборону видачі віз росіянам
Чехія, яка головує в ЄС, підтримала заборону видачі віз росіянам
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога
ЗМІ оприлюднили листи з РФ, які показали реальний стан справ у армії ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Стало відомо, коли парламент продовжить воєнний стан та мобілізацію
66K
Війна на боці Путіна. Узбекистан дав жорстке попередження своїм громадянам
60K
СБУ оприлюднила запис, як рашист наказав розстріляти цивільних на Київщині (аудіо)
43K
Вибухи у Криму: яку техніку окупанти зберігали на аеродромі «Саки»
37K
Чому Зеленський забрав громадянство? Ображений Корбан назвав три версії
25K
Країни G7 оприлюднили вимоги до Росії щодо Запорізької АЕС 

Новини

ЗСУ відбили кілька штурмів окупантів на Донеччині – Генштаб
Сьогодні, 07:31
Літаки окупантів нишпорять поблизу українських кордонів – Повітряні сили 
Вчора, 20:17
Рашисти обстріляли Бахмут: шестеро загиблих (фото)
Вчора, 19:54
Окупанти відбирають у херсонців квартири та автівки 
Вчора, 19:16
ЗСУ на кількох напрямках відбили ворожі штурми – Генштаб
Вчора, 19:00
Нацгвардієць збив ворожий штурмовик Су-25 (відео) 
Вчора, 18:46

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту