Байден пішов у семиденну відпустку

Президент США Джо Байден вирушив у відпустку до штату Південна Кароліна, де планує провести щонайменше тиждень, повідомляє The Washington Post.

За даними агентства, президент разом із сім'єю планує пробути на острові Кіава до вівторка.

Кіава відомий своїми приватними пляжами та гольф-курортом.

Байден вилетів до Південної Кароліни з авіабази Ендрюс у супроводі дружини Джилл, сина Хантера, його дружини Меліси Коен та їхнього сина Бо.

Як зазначається, офіційно в адміністрації Байдена поки що не підтвердили початок відпустки глави держави, але на найближчі сім днів у розкладі президента немає жодних заходів.

Літня відпустка є своєрідною традицією для американських президентів, хоча у Білому домі і стверджують, що насправді глава держави не звільняється від своїх обов'язків у цей час, продовжуючи брати участь у щоденних брифінгах зі своїми радниками. Наприклад, два попередні лідери США – Барак Обама та Дональд Трамп – найчастіше використовували цей час для гри в гольф.

Що стосується Байдена, то його перша літня відпустка як президент США минулого року була зірвана на тлі ескалації ситуації в Афганістані та продовження пандемії коронавірусу. WP наголошує, що цього разу відпочинок глави Білого дому також може бути частково перерваний, оскільки в Конгресі може бути ухвалений законопроект, спрямований на боротьбу зі змінами клімату, який американському лідеру потрібно буде підписати.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден захворів на коронавірус. Пізніше, 30 липня, Байден був змушений знову піти на карантин через позитивний результат тесту.

Також раніше президент США Джо Байден заявив, що у нього з'явився рак через забруднення навколишнього середовища в регіоні, де він провів своє дитинство. Ця заява президента США змусила пресслужбу Білого дому швидко пояснити, що він мав на увазі лікування раку шкіри, яке проходив до вступу на посаду минулого року.