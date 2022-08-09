Байден підписав протоколи про вступ Швеції та Фінляндії до НАТО

Байден підписав документи про ратифікацію вступу в НАТО Швеції та Фінлянді

На церемонії Байден назвав рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО переломним моментом для альянсу

Президент США Джо Байден підписав ратифіковані протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Організації Північноатлантичного договору.

Церемонія відбулася у вівторок у Білому домі.

«Разом ми взяли на себе зобов’язання, що Сполучені Штати, Фінляндія і Швеція продовжать зберігати пильність щодо будь-яких загроз для нашої спільної безпеки», - заявив глава Білого дому, додавши, що перед церемонією провів телефонні переговори з лідерами цих держав.

Biden signs NATO ratification documents for Finland and Sweden. pic.twitter.com/qBtQS40zvt — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 9, 2022

На церемонії Байден назвав рішення Швеції і Фінляндії вступити до НАТО «переломним моментом» для альянсу.

Президент США також закликав союзників по НАТО якомога швидше завершити процеси ратифікації на національному рівні, аби Швеція та Фінляндія набули офіційного членства.

Зазначимо, для завершення процедури всі 30 країн-учасниць НАТО мають ратифікувати протоколи про приєднання. Процес може зайняти місяці.

Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Сауле Нііністьо заявив, що його країна не буде вступати в НАТО окремо від Швеції, з якою разом подали заявку на членство.

Також Фінляндія планує встановити на своєму східному кордоні більш ефективну загорожу та збільшити кількість прикордонників, оскільки Кремль натякнув на можливу окупацію Польщі та Фінляндії.

Разом з тим Фінляндія допускає можливість війни в Європі за межами України.