  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. Байден заявив, що США «не залишать вакуум» на Близькому Сході
рус
    Політика

    Байден заявив, що США «не залишать вакуум» на Близькому Сході

    Байден: США не залишать на Близькому Сході вакуум, щоб його зайняли Росія, або Китай - Байден заявив, що США «не залишать вакуум» на Близькому Сході
    Байден: США не залишать на Близькому Сході вакуум, щоб його зайняли Росія, або Китай
    фото з відкритих джерел

    Президент США завершив свою поїздку на Близький Схід, пообіцявши продовжувати працювати в регіоні

    США не підуть з Близького Сходу і не залишать після себе вакуум, щоб його оперативно заповнили Китай, Росія або Іран. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.

    Президент США завершив свою поїздку на Близький Схід, пообіцявши продовжувати працювати в регіоні і допомагати країнам протистояти прагненню впливу Ірану, Росії та Китаю.

    За словами Байдена, Сполучені Штати хочуть допомогти посилити захист міжнародного судноплавства на Близькому Сході, що варто розглядати як попередження Ірану.

    «Сполучені Штати не дозволять іноземним або регіональним державам поставити під загрозу свободу судноплавства на Близькому Сході», – заявив він.

    Президент США також в черговий раз повторив, що Вашингтон не дозволить Ірану заволодіти ядерною зброєю.

    До слова, в оборонному бюджеті США передбачена додаткова допомога Україні, зокрема, для розширення можливостей нашої військової авіації

    Теги: росія США Джозеф Байден Іран Китай президент Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден заявив, що США «не залишать вакуум» на Близькому Сході