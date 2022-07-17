Байден заявив, що США «не залишать вакуум» на Близькому Сході

Байден: США не залишать на Близькому Сході вакуум, щоб його зайняли Росія, або Китай

Президент США завершив свою поїздку на Близький Схід, пообіцявши продовжувати працювати в регіоні

США не підуть з Близького Сходу і не залишать після себе вакуум, щоб його оперативно заповнили Китай, Росія або Іран. Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє пресслужба Білого дому.

Президент США завершив свою поїздку на Близький Схід, пообіцявши продовжувати працювати в регіоні і допомагати країнам протистояти прагненню впливу Ірану, Росії та Китаю.

За словами Байдена, Сполучені Штати хочуть допомогти посилити захист міжнародного судноплавства на Близькому Сході, що варто розглядати як попередження Ірану.

«Сполучені Штати не дозволять іноземним або регіональним державам поставити під загрозу свободу судноплавства на Близькому Сході», – заявив він.

Президент США також в черговий раз повторив, що Вашингтон не дозволить Ірану заволодіти ядерною зброєю.

До слова, в оборонному бюджеті США передбачена додаткова допомога Україні, зокрема, для розширення можливостей нашої військової авіації