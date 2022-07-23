Бразилія визначилась, чи підтримуватиме антиросійські санкції

Бразилія не хоче відмовлятися від експорту російських добрив

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що його країна не приєднуватиметься до санкцій проти Росії за розв’язану в Україні війну. Про це пише Bloomberg.

Болсонару пояснив це рішення залежністю бразильської економіки від експорту російських добрив.

«Ми не підтримуватимемо ці економічні санкції, ми підтримуватимемо баланс. Якби ми не підтримували баланс, як ви думаєте, чи змогли б ми отримати добрива, які так необхідні Бразилії?» – зазначив він.

Нагадаємо, Болсонару відвідував Москву за тиждень до вторгнення Росії в Україну та заявив про «солідарність» із президентом Володимиром Путіним.

Адміністрація президента США Джо Байдена з наростаючою наполегливістю намагається вмовити або переконати країни приєднатися до антиросійських санкцій, щоб ще більше ізолювати Росію та домогтися рішучого завершення боротьби. Зокрема, Байден зустрівся з президентом Бразилії в кулуарах Саміту Південної та Північної Америки у Лос-Анджелесі.

У Лос-Анджелесі Болсонару попередив спроби тиску Байдена, заявивши, що хоча Бразилія, як і раніше, відкрита для надання допомоги в завершенні війни, «враховуючи нашу залежність від певних міжнародних гравців, ми повинні бути обережні».

18 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Жаіром Болсонару. Під час розмови лідери двох країн обговорили питання поновлення експорту українського зерна та ситуацію на фронті.

Незадовго до розмови з Зеленським Болсонару заявив, що знає, як можна «врегулювати військовий конфлікт» між Росією та Україною і що він висловить свої пропозиції українському колезі у телефонній розмові. Бразильський президент заявив, що вирішення цього питання може бути схожим на те, як закінчилася війна Аргентини з Великою Британією у 1982 році.

Зеленський засудив нейтралітет Бразилії щодо загарбницької війни Росії. Він нагадав, що через нейтральність фашизм колись «з'їв» Європу, тож у питанні агресії РФ проти України «не можна бути десь посередині».