Багато країн Азії, Африки та Латинської Америки все одно підтримують зв'язки з Росією

Адміністрація президента США Джо Байдена з наростаючою наполегливістю намагається вмовити або переконати країни приєднатися до антиросійських санкцій, щоб ще більше ізолювати Росію та домогтися рішучого завершення боротьби. Досі мало хто з них, якщо взагалі хтось, відгукнувся на ці заклики. Про це пише The New York Times.

Байден зустрівся з президентом Бразилії Жаїром Болсонару в кулуарах Саміту Південної та Північної Америки у Лос-Анджелесі. Пан Болсонару відвідав Москву за тиждень до вторгнення Росії в Україну та заявив про «солідарність» із президентом Володимиром Путіним. У Лос-Анджелесі Болсонару попередив спроби тиску Байдена, заявивши, що хоча Бразилія, як і раніше, відкрита для надання допомоги в завершенні війни, «враховуючи нашу залежність від певних міжнародних гравців, ми повинні бути обережні».

Поки Європа вводить часткове ембарго на російську нафту, Індія, за повідомленнями, веде переговори з Москвою про додаткове збільшення своїх закупівель сирої нафти, що без того зростають.

Зв'язки Південної Африки з Росією посилюються до рівня часів холодної війни, коли Радянський Союз підтримав рух проти апартеїду, який змінив внутрішню енергетичну динаміку країни. Південна Африка, як і багато інших країн, давно з підозрою ставиться до західного колоніалізму та Америки як неперевершеної наддержави. Президент ПАР Сиріл Рамафоса звинуватив НАТО у нагнітанні ситуації в Росії та зажадав поновлення дипломатичних переговорів. Також Рамафоса нарік, що «сторонні» країни «додатково постраждають від санкцій, введених проти Росії».

Інші країни, які утримувалися під час голосування в ООН, зокрема Уганда, Пакистан і В'єтнам, звинуватили очолювану США коаліцію проти Росії в тому, що вона закриває будь-яку можливість мирних переговорів, допомагаючи Україні своєю армією. Американські та європейські офіцери стверджують, що зброя та розвіддані, які вони надали, є виключно для того, щоб допомогти Україні захиститися від російської армії.

Байден навіть планує відвідати Саудівську Аравію, незважаючи на його попередні засудження її вбивчих дій та потенційних злочинів. Зусилля Байдена спрямовані на те, щоб залучити Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати до допомоги на полях війни з Україною. Однією з цілей є те, щоб ці країни скоординували значне збільшення виробництва нафти для зниження міжнародних цін, тоді як Америка, Європа та інші країни бойкотують російську нафту. Але ці дві країни Перської затоки, які купують американську зброю та довіряють Вашингтону страхову політику щодо Ірану, все одно заявили про нейтралітет у питанні війни в Україні.

Ізраїль, який також купує американську зброю та є найближчим союзником Америки на Центральному Сході, висловив солідарність з Україною. Водночас він чинить опір підтримці деяких санкцій та прямої критики Росії.

Нагадаємо, напередодні посольство США розтлумачило слова Байдена про Зеленського.

Як відомо, Байден наполіг, аби розвідка розсекретила дані перед вторгненням РФ в Україну.

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