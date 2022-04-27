Бразилія надасть 300 тис. снарядів для Gepard

Gepard робить до 1110 пострілів на хвилину

Німецькі зенітні самохідні установки мають бути передані для ЗСУ

Проблема з боєприпасами для зенітних самохідних установок Gepard, які Німеччина передасть Україні, близька до вирішення. Бразилія прагне продати снаряди для українських Збройних сил. Про це повідомляє Business Insider.

Анонімні джерела видання у федеральному уряді розповіли про готовність Бразилії вирішити питання зі снарядами для Gepard. Раніше Німеччина вирішила передати приблизно 50 установок Україні, але зіткнулася з нестачею боєприпасів.

Бразильська влада планує продати Україні приблизно 300 тис. снарядів. Виробник Kraus-Maffei Wegmann, який прагне передати машини Україні, мав на складі лише орієнтовно 23 тис. снарядів.

Враховуючи, що Gepard робить до 1110 пострілів на хвилину, цих запасів вистачило б лише на декілька хвилин.

Німецька преса також припустила, що Міноборони України самостійно вирішило питання боєприпасів. Зокрема, українська влада ще могла домовитися про постачання з Катаром чи Йорданією.

Нагадаємо, Німеччина наважилась надати Україні зенітні установки САУ Gepard.

Як раніше повідомлялося, німецьке підприємство оборонної промисловості Rheinmetall запросило в уряду дозвіл на експорт в Україну 88 танків Leopard 1A5 і 100 машин піхоти Marder.