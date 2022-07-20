«Не можна бути десь посередині». Зеленський розкритикував позицію Бразилії щодо війни

Україна чекає на підтримку від Бразилії

Президент України Володимир Зеленський засудив нейтралітет Бразилії щодо загарбницької війни Росії. Він нагадав, що через нейтральність фашизм колись «з'їв» Європу, тож у питанні агресії РФ проти України «не можна бути десь посередині». Про це Зеленський сказав у інтерв'ю телеканалу Globo.

«Я не підтримую його (бразильського колеги Жаїра Болсонару – «Главком») позицію нейтральності. Я не вважаю, що у війні можна бути нейтральним. Уявімо другу світову війну. Тоді багато лідерів спочатку були нейтральними. Це дозволило фашизму «з'їсти» половину Європи, а потім йти все далі, і далі. А потім і всю Європу захопити через те, що була нейтральність», – наголосив Зеленський.

За словами президента, у питанні війни Росії проти України неможливо «бути десь посередині».

«Не можна сказати: «Я готовий бути посередником». Посередником у чому? Посередником війни? Посередником між ким і ким? Тут війна не між Росією та Україною, а війна Росії проти народу України», – пояснив президент.

Зеленський зазначив, що Україна чекає на підтримку від Бразилії.

«Якщо завтра на вас, не дай Боже, хтось нападе, ми точно не будемо в нейтральності. Яка б не була історія стосунків у нас з Бразилією - якщо хтось порушить ваш суверенітет або, не дай боже, вбиватиме людей – як я можу сказати, що я в нейтральності? Я не маю права... Нейтральністю ми даємо можливість (президенту РФ Володимиру) Путіну думати, що він не наодинці із собою у цьому світі», – підсумував український лідер.

Додамо, незадовго до розмови з Зеленським Болсонару заявив, що знає, як можна «врегулювати військовий конфлікт» між Росією та Україною і що він висловить свої пропозиції українському колезі у телефонній розмові. Бразильський президент заявив, що вирішення цього питання може бути схожим на те, як закінчилася війна Аргентини з Великою Британією у 1982 році.

1982 року між Аргентиною та Великою Британією стався конфлікт через суверенітет над Фолклнедськими островами у південній частині Атлантичного океану. Він розпочався у квітні 1982 року, коли аргентинські війська висадилися на контрольованих Великою Британією островах, а Лондон відправив оперативне з'єднання ВМС, щоб повернути їх. Погано оснащені аргентинські війська мали мало шансів, і через два місяці Аргентина здалася. Якщо Болсонару має на увазі такий сценарій, то він мало нагадує вторгнення Росії в Україну 24 лютого і навряд чи подібні поради президента Бразилії виявляться корисними для Зеленського.

Нагадаємо, 18 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм бразильським колегою Жаіром Болсонару. Під час розмови лідери двох країн обговорили питання поновлення експорту українського зерна та ситуацію на фронті.

Раніше ЗМІ повідомили, що адміністрація президента США Джо Байдена з наростаючою наполегливістю намагається вмовити або переконати країни приєднатися до антиросійських санкцій, щоб ще більше ізолювати Росію та домогтися рішучого завершення боротьби. Досі мало хто з них, якщо взагалі хтось, відгукнувся на ці заклики.

Зокрема, Байден зустрівся з президентом Бразилії Жаїром Болсонару в кулуарах Саміту Південної та Північної Америки у Лос-Анджелесі. Болсонару відвідував Москву за тиждень до вторгнення Росії в Україну та заявив про «солідарність» із президентом Володимиром Путіним. У Лос-Анджелесі Болсонару попередив спроби тиску Байдена, заявивши, що хоча Бразилія, як і раніше, відкрита для надання допомоги в завершенні війни, «враховуючи нашу залежність від певних міжнародних гравців, ми повинні бути обережні».