Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України

Фахівці переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні наступальні операції в найближчі кілька місяців

Запланована на 19 грудня зустріч глави білоруського режиму Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, ймовірно, є частиною зусиль, які покликані створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Аналітики вказують, що, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час перемовин у Мінську керівник Кремля підніме тему ширшої участі армії Білорусі у подальшій російській агресії.

Наєв також зазначив, що Путін до цього, а саме 17 грудня, провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.

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«Узяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни й можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці», – припускають в ISW.

Водночас фахівці переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

«Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена ​​для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій цієї зими», – підкреслюють в Інституті вивчення війни.

Аналітики не виключають, що попри всі проблеми Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.

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Однак в ISW продовжують притримуватися думки, що «Лукашенко навряд залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну».

Основні переломи у військових діях 18 грудня:

Представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов повідомив, що російські військові отримали нову партію безпілотників іранського виробництва та продовжують переговори з Іраном про придбання систем балістичних ракет.





Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на лінії Сватове-Кремміна.





Українські та російські джерела повідомляли про триваючі бої на околицях Бахмута та на північному сході та півдні міста.





Російські джерела стверджували, що українські війська витіснили російські війська з довго утримуваних позицій поблизу Бахмута.





Український чиновник заявив, що російські сили передислокують підрозділи зі східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області, і що поки рано говорити про те, чи російські сили відступають. Російські та українські сили продовжували звичайні артилерійські та ракетні удари через річку Дніпро.





У Генштабі України повідомили, що 16 грудня українські війська завдали ударів по двох зосередженнях російських військ і двох складах боєприпасів у Запорізькій області, поранено 150 осіб, знищено 10 одиниць техніки. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська розміщують у Мелітополі протитанкову оборону «зуби дракона».





Окупанти продовжують боротися з гострою нестачею медичного персоналу та матеріалів.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.