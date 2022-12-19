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Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Аналітики ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України
Лукашенко стоїть перед складним вибором щодо війни з Україною
фото з відкритих джерел

Фахівці переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні наступальні операції в найближчі кілька місяців

Запланована на 19 грудня зустріч глави білоруського режиму Олександра Лукашенка з президентом РФ Володимиром Путіним, ймовірно, є частиною зусиль, які покликані створити інформаційні умови для нового етапу війни проти України. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики вказують, що, за словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва, під час перемовин у Мінську керівник Кремля підніме тему ширшої участі армії Білорусі у подальшій російській агресії.

Наєв також зазначив, що Путін до цього, а саме 17 грудня, провів нараду з військовим командуванням РФ, на якій обговорювали як найближчі, так і середньострокові цілі війни.

«Узяті разом, зустріч Путіна з російським командуванням, нібито фронтовий візит Шойгу і зустріч Путіна й Лукашенка свідчать про новий етап у представленні, плануванні та веденні війни й можуть передвіщати відновлення наступальних операцій проти України в найближчі місяці», – припускають в ISW.

Водночас фахівці переконані, що армія Росії, навіть посилена білоруськими збройними силами, не спроможна підготувати та провести ефективні широкомасштабні механізовані наступальні операції в найближчі кілька місяців.

«Людська сила, яку РФ формує з мобілізованих резервістів і щорічного осіннього циклу призову, не буде достатньо підготовлена ​​для проведення швидких і ефективних механізованих маневрів. А проблема утримання наявних підрозділів, оснащених танками, артилерією та іншим необхідним обладнанням, не буде вирішена вчасно, щоб оснастити великі нові сили для наступальних операцій цієї зими», – підкреслюють в Інституті вивчення війни.

Аналітики не виключають, що попри всі проблеми Путін може спробувати наказати відновити широкомасштабні наступальні операції пізніше цієї зими.

Однак в ISW продовжують притримуватися думки, що «Лукашенко навряд залучить білоруську армію (яку також доведеться переозброїти) до вторгнення в Україну».

Основні переломи у військових діях 18 грудня:

  • Представник Головного управління розвідки (ГУР) України Андрій Юсов повідомив, що російські військові отримали нову партію безпілотників іранського виробництва та продовжують переговори з Іраном про придбання систем балістичних ракет.

  • Українські та російські джерела повідомляли, що позиційні бої тривали на лінії Сватове-Кремміна.

  • Українські та російські джерела повідомляли про триваючі бої на околицях Бахмута та на північному сході та півдні міста.

  • Російські джерела стверджували, що українські війська витіснили російські війська з довго утримуваних позицій поблизу Бахмута.

  • Український чиновник заявив, що російські сили передислокують підрозділи зі східного (лівого) берега річки Дніпро в Херсонській області, і що поки рано говорити про те, чи російські сили відступають. Російські та українські сили продовжували звичайні артилерійські та ракетні удари через річку Дніпро.

  • У Генштабі України повідомили, що 16 грудня українські війська завдали ударів по двох зосередженнях російських військ і двох складах боєприпасів у Запорізькій області, поранено 150 осіб, знищено 10 одиниць техніки. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що російські війська розміщують у Мелітополі протитанкову оборону «зуби дракона».

  • Окупанти продовжують боротися з гострою нестачею медичного персоналу та матеріалів.

Нагадаємо, триває 299-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається покращити тактичне положення на Лиманському та зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

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Теги: Олександр Лукашенко путін Україна росія Білорусь війна

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