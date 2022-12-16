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Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Війна в Україні: прем'єр Індії звернувся до Путіна
фото: voanews.com

Моді закликав Путіна до діалогу

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Темою розмови стала війна в Україні. Моді закликав Путіна «до діалогу та дипломатії», як єдиного способу закінчити війну. Про це повідомляє The Indian Express.

«Під час розмови з Путіним прем’єр-міністр Моді знову повторив свій заклик до діалогу та дипломатії, як єдиного шляху вирішення конфлікту, що триває в Україні», – йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, премʼєр-міністр Індії Нарендра Моді скасував персональний саміт із президентом РФ Володимиром Путіним цього року. Рішення індійського премʼєра повʼязане з війною в Україні, зокрема – з російськими погрозами застосувати ядерну зброю.Також повідомлялося, що Індія скуповує російську нафту за безцінь.

Нагадаємо, у вересня президент держави-агресорки Росії Володимир Путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді заявив, що нібито робить усе для того, щоб війна в Україні припинилася. Водночас російський диктатор виступив з черговими звинуваченнями на адресу України, заявивши, буцімто це Київ хоче продовження війни і відмовляється від переговорів. 

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Теги: війна путін Індія

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