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Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз Арестовича

Альона Боженко
glavcom.ua
Скільки ще триватиме війна в Україні: прогноз Арестовича
Коли закінчиться війна в Україні
фото ілюстративне

Арестович вважає, що бойові дії в Україні вже можна назвати затяжним конфліктом

Повномасштабну війну Росії проти України можна кваліфікувати як затяжний конфлікт. Тому, ймовірно, бойові дії навряд чи закінчаться у найближчі пів року. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович ефірі YouTube-каналу «Фейгін Live».

Радник пояснив, що саме можна назвати «затяжним конфліктом».

«Затяжний конфлікт не любить ніхто і він небезпечний для всіх. Ще Сунь-цзи сказав, що війна любить швидкість і не любить затягування. Що таке затяжний конфлікт? Це півтора-два роки або понад рік. Так більше року буде через два місяці. Ми розуміємо, що через 2 місяці війна не закінчиться. А ще я сильно підозрюю, що вона ще пів року не закінчиться після цих двох місяців. Півтора року маємо – це в принципі можна кваліфікувати як затяжний конфлікт», – пояснив Арестович. 

Разом з тим Арестович розповів про ситуацію на фронті. За його словами, окупанти все ще намагаються оточити Авдіївку, Бахмут та Соледар Донецької області, проте не мають успіхів на цих напрямках, попри постійні штурмові дії.

«Не припиняють своїх намірів оточити Авдіївку з Півдня та Півночі. Але основні дії, звичайно, Бахмут та Соледар. На Південь від Бахмута противник зосереджує надзвичайні зусилля, і Соледар. Між Соледаром та Бахмутом вони теж намагаються радісно пройти, і зі зрозумілих причин відрізати одне місто від іншого – не виходить», – зауважив радник.

Арестович додав, що на Донецькому напрямі продовжуються жорсткі бої між українськими захисниками та російськими загарбниками.

«Бої жорсткі та жорстокі. На східних околицях Бахмута вже російські війська, у будинках на околиці йдуть бої, але ж треба розуміти, що це не стрімке просування. Вони захопили, зачепилися, і тепер там йдуть вуличні бої, поки без можливості просунутися для них. Наші війська проводять контратаки», – запевняє Арестович.

Нагадаємо, журналісти NYT оприлюднили графік росіян у перший день війни. Російські окупанти на початку повномасштабного вторгнення в Україну планували дійти Києва за 18 годин.

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Теги: окупанти війна місто радник Олексій Арестович Бахмут конфлікт

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