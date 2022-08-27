Британія, попри офіційні заяви, продовжує імпорт російського палива

Імпорт дизельного палива з Росії за місяць склав 106 тис. тонн, що становить 1,8% від загального імпорту Великої Британії

Згідно з даними Департаменту бізнесу, енергетики та промислової стратегії (BEIS), які суперечать офіційному звіту, опублікованому на початку цього тижня, Британія досі не припинила повністю свою залежність від російського палива, повідомляє Bloomberg.

Раніше управління національної статистики повідомило, що Великобританія вперше за всю історію не імпортувала пальне з Росії в червні. Однак дані, опубліковані BEIS днем ​​пізніше, вказують на інше.

За даними BEIS, імпорт дизельного палива з Росії за місяць склав 106 тис. тонн, що становить 1,8% від загального імпорту Великої Британії. Цей показник знизився приблизно на 50% порівняно з роком раніше.

Розбіжність даних полягає в способі збору статистики. Дані ONS базуються на країні відправлення вантажів, тоді як BEIS розглядає країну походження. Це свідчить про одну з операційних труднощів у забезпеченні дотримання санкцій.

Повідомляється, що після вторгнення РФ в Україну в лютому Сполучене Королівство завозило більше дизельного палива з інших країн, особливо з Бельгії. Імпорт із Бельгії досяг свого найвищого місячного показника в червні.

Водночас коли Бельгія надсилає більше дизельного палива до Великобританії, вона також імпортує його більше з Росії. Повна заборона Сполученим Королівством напряму імпорту дизельного палива з Росії напряму не набуде чинності до кінця цього року.

Раніше деякі учасники ринку обговорювали ідею маршрутизації російського палива через інші порти перед прибуттям до Великої Британії.

Нагадаємо, раніше Британія натякнула на можливу війну НАТО проти Росії.