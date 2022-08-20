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Британія натякнула на можливу війну НАТО проти Росії: що послугує причиною

Володимир Миленко
glavcom.ua
Британія натякнула на можливу війну НАТО проти Росії: що послугує причиною
НАТО має вступити у війну проти Росії, якщо та спричинить радіоактивну аварію на Запорізькій атомній електростанції
фото з відкритих джерел

Північноатлантичний альянс має застосувати статтю 5 до ситуації на Запорізькій АЕС

Британський політик Тобіас Елвуд заявив, що НАТО обов’язково має відреагувати на можливий удар окупантів по Запорізькій атомній електростанції. Про це представник правлячої Консервативної партії у парламенті Великої Британії написав у Twitter.

«Будь-яке зумисне пошкодження (Запорізької АЕС – ред.), яке спричинить витік радіації, буде порушенням статті 5», – зазначив Елвуд.

Таким чином, країни Північноатлантичного альянсу, за словами британського депутата, мали б розцінювати спровоковану Росією аварію на Запорізькій атомній електростанції як напал на одну із країн НАТО – і діяти відповідно.

Стаття 5 Північноатлантичного договору

Сторони погоджуються,  що збройний напад на одну або  кількох із  них  у  Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх:  і,  відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого  нападу  кожна  з  них,  реалізуючи  своє  законне право на індивідуальну чи колективну самооборону,  підтверджене Статтею  51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам,  які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально  чи  спільно  з  іншими  Сторонами,  такі  дії,  які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою  відновлення  і  збереження  безпеки  у Північноатлантичному регіоні.

Вашингтон, округ Колумбія, 4 квітня 1949 року

Нагадаємо, раніше у Міноборони РФ «анонсували» провокацію на ЗАЕС, заявивши, що Україна готує провокацію на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша до Львова. Українська розвідка своєю чергою повідомила, що російські загарбники можуть влаштувати масштабну провокацію на Запорізькій атомній електростанції

Як відомо, 5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Були зафіксовані три «прильоти» безпосередньо на майданчик станції. Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Були ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.

Згодом у «Енергоатомі» повідомили, що російські війська 6 серпня знову обстріляли територію Запорізької атомної станції, яку ж самі й контролюють. В результаті обстрілів було зафіксоване влучання у майданчик, який розташований у безпосередній близькості до сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. 

Про чергові обстріли на території Запорізької АЕС міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив також 13 серпня.

«Енергоатом» попередив про можливі наслідки аварії на ЗАЕС. В разі катастрофи в Енергодарі площа потенційної зони відчуження складе до 30 тис. км² (як 10 Чорнобильських зон відчуження), а Запорізька область фактично буде втрачена для проживання та господарства.

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Теги: НАТО Запорізька АЕС Велика Британія росія

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