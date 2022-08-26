Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі зі США – ЗМІ

З лютого у порти США прибули понад 3600 партій деревини, металів та інших товарів

Заборонені нафта й газ із Росії продовжували надходити в США через період «згортання», що дозволяє компаніям виконувати чинні контракти

Через пів року вторгнення в Україну Росія заробляє понад $1 млрд щомісяця на експорті продукції в США. Про це пише американське видання Assosiated Press.

Виданні нагадало, що президент США Джо Байден пообіцяв «завдати болю» та «нищівного удару» режиму російського диктатора Володимира Путіна за допомогою торгових обмежень. Однак в американські порти з лютого прибули понад 3600 партій деревини, металів, гуми, нафти й інших товарів.

Водночас, як зазначає видання, цей показник майже вдвічі менший, ніж товарообіг між країнами за той же період 2021 року, тоді він складав близько 6 тис. партій.

Крім того, зазначається, що американська влада не планує забороняти постачання російських добрив, яких прибуло 100 партій. А заборонені нафта й газ із Росії продовжували надходити в Америку через період «згортання», що дозволяє компаніям виконувати чинні контракти.

Які товари США закуповують у Росії Assosiated Press

Також серед імпортованих із Росії товарів є майже 4 тис. тонн набоїв, радіоактивний гексафторид урану. Він не підпадає під санкції та приносить російській державній компанії «Тенекс» мільйони доларів. Також США закуповують сільськогосподарську продукцію та харчові продукти.

Зокрема, американські кондитери імпортують із Росії продукти й улюблені цукерки російських іммігрантів фабрики «Червоний жовтень». Кожні кілька тижнів із Росії надходять партії гречки, сухофруктів і шоколаду.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі. Санкції стосуються організацій, які працюють в оборонній, космічній та морській галузях.

Раніше у Держдепартаменті США заявили, що керівництво країни-агресорки Російської Федерації поширює міфи про ситуацію в економіці. Російський диктатор Володимир Путін насправді не здатний впоратися із санкціями, і ситуація погіршується. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепу США. Американське дипломатичне відомство озвучило основні фейки російської пропаганди про санкції та вказали на факти.

За даними Bloomberg, після деякого призупинення експорт російських алмазів до Європи та Індії активно відновлюється. Квітневі санкції, впроваджені проти Росії, тільки ненадовго змогли призупинити діяльність російської державної алмазодобувної компанії «Алроса». Зараз видобувник РФ продає діаманти покупцям в Індії та Європі переважно в обмін на рупії.