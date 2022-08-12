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Чехія знову почала отримувати нафту через трубопровід «Дружба»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Чехія знову почала отримувати нафту через трубопровід «Дружба»
Поставки нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилися
фото з відкритих джерел

«Транснефть» заявила, що потік нафти по трубопроводу «Дружба» може відновитися 10 серпня. Проте тоді нафта не надійшла до Чехії

Поставки російської нафти до Чехії через нафтопровід «Дружба» відновилися, повідомляє агенція Reuters.

«Сьогодні о 20:00 відновлено поставки російської нафти по південній гілці нафтопроводу «Дружба» на територію Чехії», – йдеться в повідомленні MERO, оператора нафтопроводу країни.

Чеський НПЗ Unipetrol, підрозділ польської PKN Orlen, підтвердив, що його НПЗ знову почали отримувати нафту через Дружбу, і додав, що тижневий збій не вплинув на його роботу.

Раніше міністр промисловості Чехії Йозеф Сікела заявив, що відновлення відбулося після вирішення питання зі зборами.

«Ми знайшли спосіб розблокувати оплату транзитного збору за поставки нафти, і незабаром її транспортування по «Дружбі» відновиться», – повідомив Сікела у Twitter.

Європейський банк погодився обробити платіж за транзит російської нафти через Україну, усунувши причину зупинки.

Як повідомлялося, постачання російської нафти транзитом через територію України нафтопроводом «Дружба» було зупинено з 4 серпня. Причиною називалося те, що російська нафтова компанія «Транснєфть» через санкції ЄС не змогла оплатити її послуги.

Південна гілка «Дружби» постачала нафту до Угорщини, Чехії та Словаччини. При цьому транзит через Білорусь у напрямку Польщі та Німеччини триває. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія, схоже, знайшла новий спосіб доставки своєї нафти на ринок в умовах західних санкцій. Нафту змішують в єгипетському порту, що ускладнює відстеження кінцевого пункту призначення вантажу. 

Також південні країни Європи потайки проводять рекордні закупівлі російської нафти, порушуючи антиросійські санкції Заходу.

Теги: нафта Чехія

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