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Британія збудує винищувач нового покоління: деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британія збудує винищувач нового покоління: деталі
Винищувач буде використовувати штучний інтелект для ведення бойових дій
фото: sky.com

Літак буде введений в експлуатацію до 2035 року

Велика Британія разом з Італією та Японією працюватиме над розробленням винищувача наступного покоління, що використовує штучний інтелект для ведення бойових дій. Про це повідомляє пише Sky News.

Глобальна бойова авіаційна програма (GCAP) –це нове партнерство між трьома країнами, яке повинно призвести до створення сотень висококваліфікованих робочих місць у Великій Британії протягом наступних 10 років.

Амбітна мета полягає в тому, щоб літак, який отримав попередню назву Tempest, що прийде на зміну Typhoon, став літаком нового покоління, який буде введений в експлуатацію до 2035 року, з такими можливостями, як повністю автономне управління, передові датчики, новітня зброя та інноваційні системи передачі даних.

Технології управління жестами і стеження за очима зможуть вимірювати робоче навантаження пілота, виявляючи втому і розумове напруження. Вбудований штучний інтелект дасть змогу літаку залишатися в бою, якщо пілот втратить свідомість.

У кабіні пілота не буде жодного циферблата, а передові технології «стелс» зроблять літак практично невидимим для радарів.

Аудитори PricewaterhouseCoopers минулого року припустили, що провідна роль у розробці такого літака може забезпечити 21 000 робочих місць на рік і принести економіці Британії 26,2 млрд до 2050 року.

Як раніше повідомлялося, Велика Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження.

Теги: винищувач Італія технології зброя пілот літак Японія Велика Британія

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