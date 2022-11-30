Україна і Велика Британія підписали угоду про цифрову торгівлю: деталі

Угода про цифрову торгівлю охопить усі сучасні сфери економіки та суспільного життя

Сторони очікують, що угода про цифрову торгівлю дасть підтримку економіці України в умовах повномасштабного вторгнення РФ

Україна уклала угоду про цифрову торгівлю з Великою Британієь. Угода покликана надати підтримку економіці України в умовах повномасштабного вторгнення РФ та закладе основи для подальшої успішної повоєнної відбудови. Про це повідомляє преслужба Мінекономіки.

«Про укладання угоди про цифрову торгівлю 30 листопада 2022 року домовилися перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Кемі Баденох», – йдеться у повідомленні.

Сторони очікують, що угода про цифрову торгівлю дасть підтримку економіці України в умовах повномасштабного вторгнення РФ та закладе основи для подальшої успішної повоєнної відбудови.

«Угода про цифрову торгівлю між Великою Британією та Україною закріплює основи вільної торгівлі цифровими товарами та послугами між двома країнами. Ми вважаємо, що відкрита та вільна структура цифрової економіки є найкращою інвестицією у розвиток та майбутнє. Угода також демонструє, що українські IT-компанії, які працюють в Україні, користуються попитом у всьому світі, незважаючи на всі виклики війни», – зазначила Свириденко.

Сторони підкреслили, що цифрова торгівля є особливо важливою у поточних умовах, коли військові дії та руйнування інфраструктури значно ускладнюють фізичну торгівлю.

Окрім того, існує критична потреба в тому, щоб люди могли використовувати цифрові рішення для ідентифікації особи, попри втрату важливої ​​документації чи для перетину кордону. Тож угода також окреслює рамки для співпраці Великої Британії та України щодо відповідності між системами цифрової ідентифікації двох країн.

Угода про цифрову торгівлю охопить усі сучасні сфери економіки та суспільного життя – цифрові торгові системи, вільний обмін даними, захист споживачів, відкриті цифрові ринки, фінансові послуги, технічне співробітництво.

Зокрема, угода про цифрову торгівлю передбачає: незастосування мит (але свободу оподаткування) у цифровій торгівлі, підтримання загальної законодавчої рамки для електронних транзакцій, укладення контрактів електронних способом, електронної ідентифікації, безпаперової торгівлі, захисту персональної інформації тощо.

Нагадаємо, з червня місяця діє нульова митна ставка на експорт українських товарів до Великої Британії.