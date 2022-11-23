Вперше за час війни Велика Британія надішле Україні вертольоти

Існує безліч модифікацій повітряного судна Sea King, яку саме з них отримає Україна, не повідомляється

Українські пілоти протягом шести тижнів пройшли навчання на вертольотах

Збройні сили України отримають від Великої Бритарії три вертольоти Sea King та 10 тисяч боєприпасів для артилерії. Про це повідомляє ВВС.

Для Королівства це перший випадок відправлення пілотованого повітряного судна Україні. Водночас один із гелікоптерів вже знаходиться в Україні.

Зазначається, що українські пілоти пройшли навчання на вертольотах протягом шести тижнів для навичок для пошукових і рятувальних операцій. Гелікоптери Sea King перебували на службі Сполученого Королівства як у Королівській авіації, так і у флоті. Однак наразі від них уже відмовилися. Останній літак було списано у 2018 році.

Крім цього, ЗСУ отримають 10 тисяч боєприпасів, які мають допомогти у здібностях України захистити нещодавно звільнені території.

Вертоліт Sea King – це розробка американської компанії Sikorsky. На озброєнні Королівських сил була ліцензійна версія гелікоптера Westland Sea King. Модифікація відрізняється двигуном від Rolls-Royce Gnome, британською системою проти субмарин та повністю комп'ютеризованою системою управління вогнем. Існує безліч модифікацій повітряного судна Sea King, яку саме з них отримає Україна, не повідомляється.

Раніше повідомлялося, що Британія поставила Україні модернізовані високоточні ракети Brimstone 2, дальність пуску яких вдвічі більша, ніж раніше передані ракети Brimstone першого покоління. Дальність польоту ракети, запущеної з літака, становить 60 км, але запуску з наземних платформ вона дорівнює близько 12 км.