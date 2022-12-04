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Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження (фото)
Міноборони Британії / Twitter

Нові комплекти дають військовим, які проходять навчання в рамках місії Interflex

Українські військові проходять навчання в рамках місії Interflex та одразу отримують комплекти зимової форми. Про це міністерство оборони Великої Британії повідомило у Twitter.

«Українським новобранцям, які проходять навчання у Великій Британії, видається комплект для підготовки до повернення в Україну, де вони боротимуться за звільнення своєї нації. Коли температура різко падає, новобранцям на додаток до звичайного комплекту видають одяг для холодів», – йдеться у повідомлені.

Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження (фото) фото 1
Британія надала ЗСУ партію зимового спорядження (фото) фото 2

Раніше прем’єр-міністр Ріші Сунак пояснив, як підтримка України допомагатиме Британії долати головні загрози.

До слова, триває 284-а доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Теги: Велика Британія ЗСУ Україна війна росія окупанти

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