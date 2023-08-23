Британські літаки перехопили російські бомбардувальники на північ від Шотландії

Інциденти за участю російських літаків почастішали на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Британські літаки були підняті, реагуючи на появу двох російських бомбардувальників на північ від Шетландських островів у Шотландії. Як йдеться у поширеній 22 серпня заяві міністерства оборони Великої Британії, це сталося зранку 21 серпня, передає Радіо Свобода.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У міністерстві заявили, що літаки спостерігали за бомбардувальниками Ту-142, коли вони проходили «в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО».

Реактивні літаки Королівських ВПС Typhoon були відправлені з військового аеродрому Лоссімут на північному сході Шотландії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Екіпажі Королівських ВПС у Лоссімуті постійно спостерігають за повітряним простором Сполученого Королівства і завжди готові миттєво вжити заходів, щоб гарантувати безпеку нашої країни», – сказав у заяві міністр збройних сил Джеймс Гіппі.

За даними міністерства, після виконання місії британські літаки повернулися на свою базу.

Інциденти за участю російських і західних літаків почастішали на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, 18 серпня міноборони Японії ухвалило рішення підняти в повітря винищувачі після того, як два російські літаки Іл-38 були зафіксовані у повітрі між Японським і Східнокитайським морями, де РФ та Китай проводять спільне військово-морське патрулювання.