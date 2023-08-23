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Британські літаки перехопили російські бомбардувальники на північ від Шотландії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британські літаки перехопили російські бомбардувальники на північ від Шотландії
Російські винищувачі роблять провокаційні польоти
фото ілюстративне

Інциденти за участю російських літаків почастішали на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Британські літаки були підняті, реагуючи на появу двох російських бомбардувальників на північ від Шетландських островів у Шотландії. Як йдеться у поширеній 22 серпня заяві міністерства оборони Великої Британії, це сталося зранку 21 серпня, передає Радіо Свобода.

У міністерстві заявили, що літаки спостерігали за бомбардувальниками Ту-142, коли вони проходили «в межах північної зони повітряного патрулювання НАТО».

Реактивні літаки Королівських ВПС Typhoon були відправлені з військового аеродрому Лоссімут на північному сході Шотландії.

«Екіпажі Королівських ВПС у Лоссімуті постійно спостерігають за повітряним простором Сполученого Королівства і завжди готові миттєво вжити заходів, щоб гарантувати безпеку нашої країни», – сказав у заяві міністр збройних сил Джеймс Гіппі.

За даними міністерства, після виконання місії британські літаки повернулися на свою базу.

Інциденти за участю російських і західних літаків почастішали на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомлялося, 18 серпня міноборони Японії ухвалило рішення підняти в повітря винищувачі після того, як два російські літаки Іл-38 були зафіксовані у повітрі між Японським і Східнокитайським морями, де РФ та Китай проводять спільне військово-морське патрулювання.

Теги: росія авіація літак Велика Британія

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