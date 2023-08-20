Вибух літака на російському військовому аеродромі в Сольцах: у мережі з’явилися епічні фото
Українські моніторингові ресурси писали про пошкодження щонайменше двох Ту-22м3
Російські пабліки викладають фото, як стверджується, наслідків атаки дронів 19 серпня на російський військовий аеродром у Сольцах Новгородської області. На ньому базуються Ту-22М3.
У Міноборони РФ стверджували, що під час атаки було пошкоджено один літак.
Водночас українські моніторингові ресурси писали про пошкодження щонайменше двох Ту-22м3.
Раніше російське міністерство оборони заявило, що Україна нібито атакувала безпілотником військовий аеродром у Новгородській області – це на північному заході Росії.
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