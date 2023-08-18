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Японія підняла у небо винищувачі через російські літаки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Японія підняла у небо винищувачі через російські літаки
Японія підняла винищувачі після того, як були помічені два російські літаки Іл-38,
фото ілюстративне

Активність російських ВПС зафіксували наступного дня після того, як Японія помітила російські та китайські військові кораблі

Міноборони Японії ухвалило рішення, підняти в повітря винищувачі після того, як два російські літаки Іл-38 були зафіксовані у повітрі між Японським і Східнокитайським морями, де РФ та Китай проводять спільне військово-морське патрулювання. Про це повідомляє Reuters.

Як заявили в міноборони РФ 18 серпня, кораблі ВМС РФ і КНР спільно патрулюють Тихий океан і проводять військово-морські навчання у Східнокитайському морі.

«Загін кораблів ВМФ Росії і ВМС армії Китаю зараз діє в акваторії Східно-Китайського моря і з початку патрулювання пройшов понад 6400 морських миль», – йдеться у заяві.

Росія і Китай провели протичовнові навчання, відбили умовний напад ворожої авіації, а також відпрацювали зліт і посадку вертольотів на палуби військових кораблів, додали в російському відомстві.

Активність російських ВПС зафіксували наступного дня після того, як Японія помітила російські та китайські військові кораблі, що перетинали води між південними японськими островами Окінава і Міяко.

Іл-38 — протичовновий літак, розроблений в ДКБ Іллюшина на основі пасажирського Іл-18В. Літак призначений для самостійного або спільного з протичовновими кораблями пошуку і знищення підводних човнів, для морської розвідки, пошуково-рятувальних операцій, постановки мінних загороджень.

Раніше повідомлялося, що Японія виявила біля своїх берегів 11 бойових кораблів Китаю і Росії. Також хакери з Anonymous атакували ядерні сайти Японії.

Теги: Японія Міноборони Китай Міноборони РФ літак військові напад навчання повітря

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