Британський міністр зібрався до Тайваню: Китай проти

Британський міністр стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів

Британський міністр з питань торгівлі Грег Хендс оголосив про плани відвідати острів Тайвань. Міністерство закордонних справ Китаю закликало Велику Британію припинити будь-яку форму офіційних обмінів з Тайванем, пише Reuters.

Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь на брифінгу заявив, що влада Тайваню «повинна припинити змову з іноземними силами».

«Ми закликаємо британську сторону припинити будь-які форми офіційних обмінів з Тайванем та припинити надсилати хибні сигнали сепаратистським силам щодо незалежності Тайваню», – сказав він.

Хендс відвідає Тайвань на цьому тижні для проведення торговельних переговорів і зустрінеться з президентом Цай Інвень, повідомив його офіс в понеділок.

Британський міністр, який також є членом парламенту, стане одним з організаторів 25-х щорічних британсько-тайванських торгових переговорів під час свого дводенного візиту.

«Особистий візит до Тайваню є чітким сигналом про прихильність Великої Британії до посилення британсько-тайванських торговельних зв'язків. Як і Британія, Тайвань є прихильником вільної та справедливої торгівлі, що ґрунтується на глобальній торговельній системі, заснованій на правилах», – йдеться в заяві його офісу.

Нагадаємо, вперше представниця українського парламенту від фракції «Голос» Кіра Рудик відвідала Тайвань.