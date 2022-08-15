Візит конгресменів США на Тайвань: Китай оголосив нові військові навчання

Китай оголосив патрулювання навколо Тайваню у відповідь «на змову Тайбея і Вашингтона»

Китайські військові оголосили про проведення нових навчань біля Тайваню, куди напередодні прибула делегація конгресменів США. Про це повідомляє Reuters.

У Міноборони Китаю заявили, що візит американських конгресменів на Тайвань порушує суверенітет і територіальну цілісність Китаю.

Силове відомство оголосило про військові навчання і патрулювання навколо Тайваню у відповідь «на змову Тайбея і Вашингтона».

Нагадаємо, 14 серпня, делегація Конгресу США знову відвідала частково визнану острівну державу Тайвань. Візит американських законодавців триватиме два дні. В ході візиту американці зустрінуться з лідерами Тайваню. Делегацію США очолює сенатор Ед Маркі (Демократична партія).

Як повідомляє посольство США на Тайвані, делегацію очолив сенатор Ед Маркі (Демократична партія). З ним також приїхали члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейер (усі з Демократичної партії) та Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республіканська партія).

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань. Після прибуття на Тайвань вона заявила, що цей візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».