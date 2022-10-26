Третя п’ятирічка товариша Сі. Що відбулося у Китаї і чого тепер чекати світу

Після останніх партійних змін на найвищому рівні головним претендентом у нові прем’єри Китаю став секретар Шанхайського міськкому КПК Лі Цян: він другим піднявся на сцену після голови КНР на презентації нової головної сімки країни. Під час пандемії коронавірусу цей чиновник прославився на весь світ найжорсткішим локдауном у Шанхаї, коли мешканцям міста не давали виходити з будинків майже два місяці навіть за питною водою та найнеобхіднішими продуктами. Проте замість покарання відставкою товариш Лі отримав неймовірне підвищення. Бо під час Covid-кризи чітко виконував всі непопулярні накази вождя, і ось тепер (що є показовим моментом для формування всієї команди Сі) – нагорода за таку відданість.

Головним претендентом у нові прем’єри Китаю став секретар Шанхайського міськкому КПК Лі Цян фото з відкритих джерел

Решта п’ять найвищих керівників Китаю зліплені із того ж тіста, всі вони є вірними особисто генсеку і зробили кар’єру, завдячуючи виключно йому особисто, а не комусь ще. Це стосується таких топчиновників КНР:

Плани цієї команди Сі розписані на десятиліття та націлені на дві основні складові. По-перше, це робота на аудиторію простих китайців шляхом декларацій остаточного подолання корупції, зменшення розриву між багатими та бідними, стимуляції внутрішнього споживання та обіцянки підвищити у 2035-му ВВП на душу населення до показників розвинених країн. А, по-друге, намір перетворити Китай до 2050-го у «величну соціалістичну країну з сильною національною міццю та міжнародним впливом», що має означати перемогу над США у планетарній першості.

Задля цього обіцяні не військові звитяги, а досягнення Пекіном технологічної незалежності через прорив КНР у царинах напівпровідників, IT, біо- та квантових технологій, суперкомп’ютерів, космосу і літакобудування, вивчення земних надр і океанів, розвитку альтернативної енергетики тощо. Втім, багато в чому всі ці реляції нагадують поведінку радянського генсека Микити Хрущова, який, як відомо, не лише розсварився із китайським вождем Мао, але й обіцяв до 1980 року «наздогнати і перегнати Америку».