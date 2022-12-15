Cейм Латвії затвердив новий уряд

За затвердження нового уряду проголосували 54 коаліційні депутати

Парламент Латвії на засіданні в середу, 14 грудня, більшістю голосів затвердив уряд на чолі з прем'єр-міністром Кріш'янісом Каріньшем («Нова Єдність»). Про це повідомляє Delfi.

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До складу Кабінету міністрів увійшли «Нова Єдність» (26), «Об'єднаний список» (15) та «Національне об’єднання» (13), які сумарно контролюють 54 зі 100 депутатів Сейму.

За затвердження нового уряду проголосували 54 коаліційні депутати, проти були 37 депутатів від опозиції.

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У декларації уряду наголошується, що метою уряду Каріньша є економічні перетворення. Для реалізації цієї мети необхідно вирішити завдання за п'ятьма тісно пов'язаними напрямами: безпека, освіта, енергетика, підвищення конкурентоспроможності та якості життя, що передбачає план уряду.

Четверо членів нового уряду працювали у попередньому кабінеті міністрів та зберегли свої посади. Це прем'єр Каріньш, глава МЗС Едгарс Рінкевичс, міністр економіки Ілзе Індриксоне та міністр культури Науріс Пунтуліс.

З 15 членів уряду 14 було обрано до 14-го сейму. Гендиректор Латвійської конфедерації роботодавців Ліга Меньгелсоне не брала участі у виборах.

Нагадаємо, парламентські вибори в Латвії відбулися 1 жовтня.