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Латвія змінює правила перебування для українських біженців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Латвія змінює правила перебування для українських біженців
фото ілюстративне

Українські біженці отримуватимуть допомогу від Латвії до 30 червня 2023 року

Громадяни України, які працюють в Латвії, з 1 січня 2024 року повинні будуть в обов'язковому порядку відвідувати заняття з латиської мови. Таке рішення ухвалила Комісія Сейму з оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції, передає Delfi.

Представники асоціації «Хочу допомогти біженцям» заявили, що таке зобов'язання не накладається на жодну іншу групу в Латвії, і не всі зможуть його виконати. Асоціація також підкреслила, що набагато важливіше забезпечити доступність курсів, оскільки попит на них є, але наразі курси недоступні.

У підсумку пропозицію про обов'язок українських біженців з 1 січня 2024 року відвідувати курси латиської мови підтримали шість з 11 депутатів у комісії.

Крім того, комісія підтримала в другому остаточному читанні поправки до закону про підтримку громадян України в цілому. Чинна наразі редакція закону передбачає, що українські біженці в Латвії отримуватимуть підтримку до 31 грудня поточного року. Однак поправки, підтримані комісією в другому читанні, передбачають, що первинну підтримку надаватимуть не довше, ніж до 30 червня 2023 року.

Також поправки передбачають, що держава продовжить надавати житло українцям, які його потребують, але також не довше ніж до 30 червня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Латвія відправила Україні партію енергетичного обладнання. До Києва 6 грудня відправили 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа кожен.

Теги: Україна окупанти росія війна Латвія

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