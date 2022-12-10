США на постійній основі розгорнуть авіацію та артилерію в Латвії

У найближчі роки США забезпечать наявність ротаційних частин як на військових базах в Адажі, так і на Лієлварді

Сполучені Штати Америки затвердили плани щодо посилення своєї військової присутності в країнах Балтії. Рішення передбачає, що американські солдати і військова техніка будуть перекинуті до Латвії на ротаційній основі. Про це повідомляє міноборони країни.

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Зокрема, у найближчі роки США забезпечать наявність ротаційних частин як на військових базах в Адажі, так і на Лієлварді, що зробить значний внесок у стримування та оборону, а також покращить оперативну сумісність між латвійськими та американськими збройними силами.

Спочатку США планували розмістити у Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи, що відповідає потребам обороноздатності армії цієї країни.

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«Коли наші заокеанські партнери говорять про оборону країн Балтії, вони не жартують. Уряд США розуміє, що стримування ґрунтується на сильній присутності та співпраці», – заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Міністр зазначив, що союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії, і «сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що вони продовжуватимуть це робити».

Раніше Латвія закликала надати Україні зброю без вказівок, куди нею мають бити ЗСУ.