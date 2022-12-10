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США на постійній основі розгорнуть авіацію та артилерію в Латвії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США на постійній основі розгорнуть авіацію та артилерію в Латвії
фото ілюстративне

У найближчі роки США забезпечать наявність ротаційних частин як на військових базах в Адажі, так і на Лієлварді

Сполучені Штати Америки затвердили плани щодо посилення своєї військової присутності в країнах Балтії. Рішення передбачає, що американські солдати і військова техніка будуть перекинуті до Латвії на ротаційній основі. Про це повідомляє міноборони країни.

Зокрема, у найближчі роки США забезпечать наявність ротаційних частин як на військових базах в Адажі, так і на Лієлварді, що зробить значний внесок у стримування та оборону, а також покращить оперативну сумісність між латвійськими та американськими збройними силами.

Спочатку США планували розмістити у Латвії артилерійські та авіаційні підрозділи, що відповідає потребам обороноздатності армії цієї країни.

«Коли наші заокеанські партнери говорять про оборону країн Балтії, вони не жартують. Уряд США розуміє, що стримування ґрунтується на сильній присутності та співпраці», – заявив міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.

Міністр зазначив, що союзники завжди підтримували незалежність країн Балтії, і «сьогодні, оцінюючи геополітичні ризики, переконливо демонструють, що вони продовжуватимуть це робити».

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Теги: авіація окупанти росія Латвія США

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