Латвія відправила Україні партію енергетичного обладнання (фото)

З Риги до Києва відправилено теплові гармати та генератори

До Києва 6 грудня відправили 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа кожен

До Києва зі столиці Латвії Риги відправлено партію енергетичного обладнання, зокрема 100 теплових гармат та 49 дизельних генераторів. Про це повідомив посол України у Ризі Олександр Міщенко.

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Енергетичне обладнання надається Ризькою міською радою для нейтралізації негативних наслідків через російські обстріли столиці України, і є частиною загальної партії допомоги Києву від міста-побратима Риги загальною вартістю 200 тисяч євро, зазначив він.

До Києва 6 грудня відправили 49 дизельних генераторів потужністю 5 кВа кожен і 100 теплових гармат потужністю 25 кВт.

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Вони будуть використані для облаштування пунктів обігріву, які організовуються місцевою владою у кожному районі столиці, а також комунальними службами для проведення ремонту систем електро- та теплопостачання.

До кінця року до столиці України з Риги відправлять другу партію енергетичного обладнання, до якої увійдуть ще 30 дизельних генераторів потужністю 5 кВа, а також 5 генераторів потужністю 80-100 кВа.

Посол уточнив, що акція надання допомоги від міста-побратима Києва - Риги, реалізується Ризькою міською думою разом із найбільшим латвійським благодійним фондом Ziedot.lv. Вона проходить під гаслом «Світла і тепла від Риги Києву!»

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс вкотре закликав надати Україні будь-яке озброєння, здатне знищувати бази з ракетами та дальньою авіацією на території Росії, а не вказувати їй, куди можна бити, а куди – ні.