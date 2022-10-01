«Російські» партії можуть втратити лідерство. Латвія обирає новий парламент

У Латвії 1 жовтня відбуваються парламентські вибори

У Латвії 1 жовтня відбуваються парламентські вибори, на яких вперше після відновлення незалежності «російські» партії можуть втратити своє лідерство, пише «Європейська правда».

Голосування триватиме весь день і виборчі дільниці закриються о 20:00 за місцевим часом.

Згідно з опитуванням, проведеним у вересні дослідницьким центром SKDS, правоцентристська партія «Нова єдність» прем’єр-міністра Кріш’яніса Каріньша отримає найбільшу кількість голосів з підтримкою близько 20%. Каріньш очолив агресивну позицію країни щодо Росії після її вторгнення в Україну.

18 інших партій беруть участь у виборах і приблизно половина, як очікується, подолають 5%-ий бар’єр для проходження у парламент.

Останнє соціологічне опитування також показує, що партія «Злагода», яка є лобістом інтересів російської меншини, не лише втрачає лідерство на виборах, але й може фінішувати лише п’ятою зі скромним результатом 7,3%.

Напередодні виборів прем’єр Каріньш заявив, що у новому парламенті для нього найбільш бажаним є союз із партіями, що і зараз входять у коаліцію.

Очікується, що нова коаліція продовжить курс на підтримку Києва.

Раніше Литва та Латвія виступили з заявами, що не збираються допомагати росіянам, які тікають від мобілізації.

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