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До Києва приїхав прем’єр-міністр Чехії

Надія Клочко
glavcom.ua
До Києва приїхав прем’єр-міністр Чехії
Прем'єр-міністр Чехії 31 жовтня перебуває з візитом в Україні
фото: Петер Фіала

Чеський прем’єр перебуває в Києві з візитом у день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по Україні

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала прибув із візитом до України, саме в той день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по наших містах. Про це він повідомив у Twitter.

Глава чеського уряду зазначив, що планує провести серію переговорів з представниками влади України.

«Ми в Києві, який сьогодні вранці також зазнав ракетних обстрілів з боку Росії. У нас є серія переговорів з українськими друзями. Вірю, що вони дадуть конкретні результати. Українці борються не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має тривати», – написав Фіала.

До Києва приїхав прем’єр-міністр Чехії фото 1

Як відомо, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Зокрема, під ударом опинилися Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Харків, Запоріжжя та інші регіони.

Нагадаємо, сьогодні вранці у Києві під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Згодом у небо почав підніматись чорним дим. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що рашисти завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок вибуху в деяких районах немає водопостачання. Також частина столиці знеструмлена.

Російські загарбники завдали ракетного удару по Черкаській області. Вражено об‘єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Також підтверджено ракетний удар по Харкову. Ворожі ракети поцілили в один із енергетичних об’єктів в районі Світловодська на Кіровоградщині. Також російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури на Буковині

До слова, триває 250-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Зелене Харківської області; Білогорівка, Миколаївка і Новоселівське на Луганщині; Авдіївка, Бахмутське, Веселе, Водяне, Майорськ, Мар’їнка і Новобахмутівка Донецької області.

Читайте також: Удар по інфраструктурі. Що відбувається в регіонах (оновлюється)
Теги: війна Київ Чехія

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