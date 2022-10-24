Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони

Чехій подасть позов до РФ у міжнародний арбітраж

Чеська енергетична компанія ČEZ звернеться до міжнародного арбітражу з позовом до російського «Газпрому», де вимагатиме компенсацій за перебої у поставках природного газу протягом 2022 року. Про це заявив генеральний директор ČEZ Даніель Бенеш в ефірі Чеського телебачення (ČT), повідомляє Denik.cz.

За словами Бенеша, наразі неможливо вести переговори з «Газпромом» про поставки на наступний рік, й міжнародний арбітраж у цій ситуації – єдиний можливий крок.

«Тоді, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось, окрім компенсації збитків», – наголосив Бенеш, відповідаючи на запитання, чи веде ČEZ переговори з РФ.

Збитки ČEZ він оцінив у розмірі приблизно від 100 млн до мільярда чеських крон.

Як повідомлялося, Європейський союз на сьогодні остаточно став незалежним від постачання природного газу з Російської Федерації.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму.

Також повідомлялось, що кияни взимку на кілька тижнів можуть залишитись без тепла.