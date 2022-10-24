Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони
Росія займається газовим шантажем Європи
фото з відкритих джерел

Чехій подасть позов до РФ у міжнародний арбітраж 

Чеська енергетична компанія ČEZ звернеться до міжнародного арбітражу з позовом до російського «Газпрому», де вимагатиме компенсацій за перебої у поставках природного газу протягом 2022 року. Про це заявив генеральний директор ČEZ Даніель Бенеш в ефірі Чеського телебачення (ČT), повідомляє Denik.cz.

За словами Бенеша, наразі неможливо вести переговори з «Газпромом» про поставки на наступний рік, й міжнародний арбітраж у цій ситуації – єдиний можливий крок.

«Тоді, коли хтось не виконує контракт, який у вас є, важко говорити про щось, окрім компенсації збитків», – наголосив Бенеш, відповідаючи на запитання, чи веде ČEZ переговори з РФ.

Збитки ČEZ він оцінив у розмірі приблизно від 100 млн до мільярда чеських крон.

Як повідомлялося, Європейський союз на сьогодні остаточно став незалежним від постачання природного газу з Російської Федерації.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму.

Також повідомлялось, що кияни взимку на кілька тижнів можуть залишитись без тепла.

Читайте також: Росія програла енергетичну війну Європі
Теги: суд Чехія газ Газпром

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський газ виявився не таким вже й важливим
Газовий шантаж. Чого насправді досягла Росія
21 жовтня, 19:15
Ціни на газ продовжать падати
ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ, – Бретон
Сьогодні, 00:42
Зараз в українських газосховищах близько 14,2 млрд кубів газу
Шмигаль розповів, чи вистачить українцям газу на майбутню зиму
Вчора, 23:32

Економіка

Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони
Чехія збирається через суд вибити з «Газпрома» компенсацію на мільйони
ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ, – Бретон
ЄС остаточно став незалежним від постачання природного газу з РФ, – Бретон
Після затримання росіян із дронами Норвегія готується до диверсій – ЗМІ
Після затримання росіян із дронами Норвегія готується до диверсій – ЗМІ
Приємна звістка з Європи: ЄС фінансуватиме Україну протягом усього 2023 року
Приємна звістка з Європи: ЄС фінансуватиме Україну протягом усього 2023 року
План енергетичного порятунку. Про що домовилися лідери країн ЄС
План енергетичного порятунку. Про що домовилися лідери країн ЄС
США продовжать продаж нафти із запасів. Оголошено ще одне рішення
США продовжать продаж нафти із запасів. Оголошено ще одне рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
70K
Арестович спрогнозував сумну долю генерала Суровікіна
58K
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
11K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
11K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину
9812
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту