Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня

Сьогодні рашисти вкотре гатили ракетами по Україні, є пошкодження

Триває 250 доба війни, Україна бореться з ворогом на всіх фронтах

Сьогодні, у понеділок, 31 жовтня, рашисти вкотре завдали масованого ракетного удару по українській енергомережі. Також цього дня російська ракета впала на території Молдови, а з українських портів вирушили судна зі збіжжям. «Главком» зібрав усе найголовніше за 250 добу війни, аби ви нічого не пропустили.

Ранкова атака

Сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні понад 50 крилатих ракет із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 крилаті ракети.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії.

Як стало відомо, внаслідок ракетного удару, нанесеного окупантами по Чернівецькій області, пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відтак наслідки обстрілу відчує вся Україна.

Тим часом компанія ДТЕК використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає.

Ціни на зерно пішли вгору

У світі різко зросли ф'ючерси на пшеницю після того, як Росія заявила про вихід із зернової угоди через атаку безпілотників на свій флот у бухті окупованого Севастополя, вигадавши, що один із них міг бути запущений із зернового судна.

З моменту розблокування українських портів та відкриття зернового коридору три місяці тому Україна відвантажила понад 9 млн тонн зерна та інших агропродуктів, а ціни на кукурудзу та пшеницю внормувалися. Термін дії угоди закінчується 19 листопада.

Пшениця продається по $8,78 за бушель, що значно нижче внутрішньоденного рекорду в $13,6350 у березні після російського вторгнення в Україну. 5% ціни у цій вартості – це надбавка, яку ф’ючерси закладають через можливі ризики втрати товару. Але після заяви Росії фінансові менеджери підняли ціни на чиказьку пшеницю до найвищого рівня за понад два роки.

Натомість ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Після цього Росія образилася і анонсувала «заходи задля огляду судів» після рішень ООН та Туреччини.

Візит прем'єра Чехії

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала прибув із візитом до України 31 жовтня, саме в той день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по наших містах. Зголом стало відомо, що Україна та Чехія підписали три меморандуми про співпрацю.

Окрім цього, Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні: він передбачає надання щорічно понад €20 млн впродовж 2023-2025 років.

У Молдові впала російська ракета

Російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові, у населеному пункті Наславча Окницького району.

Згодом міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відреагувало на масованийц ракетний удар по Україні, однак ракети буцімто не зафіксувало.

Після цього стало відомо, що Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на її території.

Командування окупантів шукає способи заманювати вояків на смерть

Російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній.

Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Тим часом сьогодні українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і два ворожих БпЛА.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.