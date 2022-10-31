Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня
Сьогодні рашисти вкотре гатили ракетами по Україні, є пошкодження 
фото з відкритих джерел

Триває 250 доба війни, Україна бореться з ворогом на всіх фронтах

Сьогодні, у понеділок, 31 жовтня, рашисти вкотре завдали масованого ракетного удару по українській енергомережі. Також цього дня російська ракета впала на території Молдови, а з українських портів вирушили судна зі збіжжям. «Главком» зібрав усе найголовніше за 250 добу війни, аби ви нічого не пропустили.

Ранкова атака 

Сьогодні, 31 жовтня, вранці рашистські війська знову завдали масованого удару по українських містах. Цілями атак ворога стали об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури. Зокрема, під ударом ворога опинилися Київ, Харків, Вінниччина, Черкащина, Рівненщина, Запоріжжя та інші регіони.

За даними Командування Повітряних сил ЗСУ, російські загарбники випустили по Україні понад 50 крилатих ракет із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область). Українські сили протиповітряної оборони знищили 44 крилаті ракети.

Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня фото 1

Через масовані обстріли критичної інфраструктури в Україні вводяться екстрені відключення електроенергії. 

Як стало відомо, внаслідок ракетного удару, нанесеного окупантами по Чернівецькій області, пошкоджено об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Відтак наслідки обстрілу відчує вся Україна.

Тим часом компанія ДТЕК використала усе наявне обладнання для ремонтів пошкодженої інфраструктури внаслідок ворожих обстрілів, а грошей придбати нове наразі немає. 

Ціни на зерно пішли вгору

У світі різко зросли ф'ючерси на пшеницю після того, як Росія заявила про вихід із зернової угоди через атаку безпілотників на свій флот у бухті окупованого Севастополя, вигадавши, що один із них міг бути запущений із зернового судна. 

З моменту розблокування українських портів та відкриття зернового коридору три місяці тому Україна відвантажила понад 9 млн тонн зерна та інших агропродуктів, а ціни на кукурудзу та пшеницю внормувалися. Термін дії угоди закінчується 19 листопада.

Пшениця продається по $8,78 за бушель, що значно нижче внутрішньоденного рекорду в $13,6350 у березні після російського вторгнення в Україну. 5% ціни у цій вартості – це надбавка, яку ф’ючерси закладають через можливі ризики втрати товару. Але після заяви Росії фінансові менеджери підняли ціни на чиказьку пшеницю до найвищого рівня за понад два роки.

Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня фото 2

Натомість ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня. Після цього Росія образилася і анонсувала «заходи задля огляду судів» після рішень ООН та Туреччини.

Візит прем'єра Чехії 

Прем'єр-міністр Чехії Петер Фіала прибув із візитом до України 31 жовтня, саме в той день, коли РФ завдала масованого ракетного удару по наших містах. Зголом стало відомо, що Україна та Чехія підписали три меморандуми про співпрацю. 

Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня фото 3

Окрім цього, Чехія на державному рівні розробила власний план допомоги Україні: він передбачає надання щорічно понад €20 млн впродовж 2023-2025 років.

У Молдові впала російська ракета

Російська ракета, збита українською системою ППО, впала в Молдові, у населеному пункті Наславча Окницького району.

Згодом міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови відреагувало на масованийц ракетний удар по Україні, однак ракети буцімто не зафіксувало. 

Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня фото 4

Після цього стало відомо, що Молдова висилає російського дипломата після падіння ракети на її території.

Командування окупантів шукає способи заманювати вояків на смерть

Російське воєнно-політичне керівництво шукає способи поповнення окупаційних військ за рахунок приватних військових компаній.

Незважаючи на значні іміджеві та політичні втрати на міжнародній арені, прийнято рішення про виведення контингенту приватних військових кампаній з Республіки Малі. Крім того, російські військові найманці намагаються створити авіаційну складову, що може бути застосована в Україні. Проте ефективність та навченість льотчиків, які використовують різні модифікації Мі-8, не дозволяє виконувати завдання за призначенням. Крім того, на мотивацію льотного складу негативно впливають значно знижені, у порівнянні з Сирією, виплати.

Тим часом сьогодні українські підрозділи протиповітряної оборони збили два гелікоптери (Ка-52 та Мі-8) і два ворожих БпЛА.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Читайте також: Депортація, а не евакуація. Херсонщина – місце злочину Росії
Теги: військові Вінниччина втрати депортація евакуація Запоріжжя зерно міністр Молдова населення ракета рашисти Рівненщина росія Туреччина Україна Харків Херсонщина Черкащина Чехія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники збили два російських ударних вертольоти Ка-52
ЗСУ за три хвилини знищили два російські «Алігатори»
Сьогодні, 20:21
Внаслідок обстрілу окупантів було пошкоджено обладнання магістральної мережі енергосистеми України
Масований обстріл: «Укренерго» зробив заяву щодо відключення світла
Сьогодні, 18:57
Ворог сьогодні знову вранці гатив по нашій енергосистемі
Удар по Буковині: наслідки обстрілу відчує вся Україна
Сьогодні, 14:45

Події в Україні

Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня
Масована атака на енергетику та відновлення зернового коридору. П'ять головних новин 31 жовтня
Гайдай назвав кількість звільнених від окупантів населених пунктів Луганщини
Гайдай назвав кількість звільнених від окупантів населених пунктів Луганщини
ЗСУ за три хвилини знищили два російські «Алігатори»
ЗСУ за три хвилини знищили два російські «Алігатори»
«Нас луплять, як кошенят»: окупант скаржиться на великі втрати (перехоплення)
«Нас луплять, як кошенят»: окупант скаржиться на великі втрати (перехоплення)
Росія виводить контингент з Республіки Малі для війни в Україні – Генштаб
Росія виводить контингент з Республіки Малі для війни в Україні – Генштаб
Аварійні відключення: Львівщина знеструмлена 
Аварійні відключення: Львівщина знеструмлена 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Вибухи у Києві: мер повідомив, куди влучили ракети
22K
Розвідка повідомила, скількох двійників використовує Путін
20K
Запуск ракет. В Україні масштабна повітряна тривога: мапа (оновлено)
16K
Бойкот РПЦ. На Київщині все село перейшло від Московського патріархату до ПЦУ
13K
Путін в облозі. Чи буде війна між ФСБ та армійськими?
12K
31 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Новини

ЗСУ відбили 11 ворожих атак у трьох областях – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Росія перекинула до Білорусі ще один ешелон техніки і «кадировців»
Вчора, 07:06
У російських лікарнях колапс через велику кількість поранених рашистів
29 жовтня, 07:31
На Донеччині ЗСУ знищили 300 окупантів, що готувались до атаки – Генштаб
29 жовтня, 07:11
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
28 жовтня, 21:00
ЗСУ за добу уразили 25 районів зосередження окупантів – Генштаб
28 жовтня, 07:24

Прес-релізи

В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
В Україні буде створено експертну групу з захисту, збереження та реставрації культурної спадщини
27 жовтня, 12:11
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту