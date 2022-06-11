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    Політика

    Байден заявив, що Зеленський ігнорував попередження про війну. Банкова відповіла

    Джо Байден попереджав Володимира Зеленського про війну - Байден заявив, що Зеленський ігнорував попередження про війну. Банкова відповіла
    Джо Байден попереджав Володимира Зеленського про війну
    фото: 24 канал

    Зеленський просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ в Україну

    Президент США Джо Байден вважає, що глава Української держави Володимир Зеленський міг напередодні 24 лютого ігнорувати попередження зі США, що Росія повномасштабно вторгнеться в Україну. Про це він сказав під час зустрічі з виборцями у Лос-Анджелесі, пише Bloomberg.

    «Я знаю, що багато людей думали, що я, можливо, перебільшую, але я знав, і у нас були дані на підтвердження цього, що він (Путін. – Ред.) перейде кордон. Не було жодних сумнівів. І Зеленський не хотів цього чути, і багато хто з людей теж», – заявив Байден.

    Він визнав, що можливість повномасштабного вторгнення Росії багатьом могла здаватися надуманою: «Я розумію, чому вони не хотіли цього чути».

    На цю заяву Байдена вже відреагував Офіс президента України.

    Як заявив речник Зеленського Сергій Никифоров, президент України просив про превентивні санкції проти Росії перед широкомасштабним вторгненням РФ, але партнери «не хотіли чути». Про це він сказав в коментарі LIGA.net.

    Никифоров нагадав, що в той період Зеленський провів три-чотири телефонні розмови з Байденом: лідери детально обмінювалися думками та оцінками ситуації.

    «Тому фраза «не хотів чути», ймовірно, вимагає уточнення. До того ж, якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери «не хотіли нас чути», – додав речник Зеленського.

    Теги: росія окупанти Джозеф Байден війна Україна окупація #stoprussia
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    Байден заявив, що Зеленський ігнорував попередження про війну. Банкова відповіла