Дональд Трамп заявив, що незабаром повернеться у Білий дім

Наступні вибори президента у США відбудуться у 2024 році. Трамп боротиметься за пост

Республіканці також мають намір цього року відвоювати собі Сенат

Експрезидент США Дональд Трамп на мітингу в Арізоні пообіцяв своїм прихильникам, що повернеться до Білого дому 2024 року, а вже цього року республіканці відвоюють собі Сенат. За його словами, потрібно «знов зробити Америку великою». Трансляцію заходу вів телеканал Newsmax.

Як заявив Трамп, «велика червона хвиля» почнеться в Арізоні і захлисне всю країну, змивши соціалістів-демократів зі своїх постів.

«Уже цього року ми повернемо собі Палату представників, повернемо до Сенату і повернемо до Америки. А 2024 року ми повернемо собі Білий дім, – сказав він».

Як відомо, вибори президента США відбулися 3 листопада 2020 року. На них переміг кандидат від Демократичної партії Джо Байден. Його попередник Дональд Трамп довго не визнавав цієї перемоги. На його думку, результати волевиявлення сфальсифікували. Надалі Трамп заявляв про намір знову виставити свою кандидатуру. Наступні вибори у США відбудуться у 2024 році.

Раніше 79-річний Байден повідомив, що на виборах 2024 він знову готовий боротися з Трампом. Також про намір поборотися за головну державну посаду у США заявив і сенатор-республіканець Тед Круз.

Раніше повідомлялося, що соціальну мережу Truth Social, розроблену за ініціативи колишнього президента США Дональда Трампа, планують запустити наприкінці лютого.

Напередодні президент США Джо Байден звинуватив свого попередника Дональда Трампа у брехні з метою підриву демократії в США.

За словами Байдена, брехливі твердження Трампа про те, що вибори у нього вкрали шляхом фальсифікації, можуть підірвати верховенство закону і зірвати майбутні вибори.

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