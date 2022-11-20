Головна Світ Політика
search button user button menu button

Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
Путін і путінська система влаштовані так, що всі поразки перекладаються на когось іншого
фото з відкритих джерел

Інформаційне агентство Associated Press присвятило російському диктатору розлогу статтю

Російський диктатор Володимир Путін протягом тижня тримає інформаційну паузу, коли його окупаційні війська програють на фронті в Україні. Він воліє говорити лише про перемоги, а от погані новини залишає іншим спікерам. Про це йдеться у публікації Associated Press. Аналітики наголошують, що очільник Кремля, який раніше, за чутками, особисто керував військовою кампанією проти української держави й віддавав накази генералам на полі бою, цього тижня, здається, був зосереджений на всьому, окрім війни.

«Коли російське військове керівництво оголосило, що відводить війська з Херсона, у залі не вистачало однієї людини – глави РФ. У той час як міністр оборони Сергій Шойгу й головнокомандувач російськими військами в Україні генерал Сергій Суровікін пояснювали причини відступу перед камерами, Путін відвідував неврологічну лікарню в Москві, спостерігаючи, як медик виконує операцію на мозку. Пізніше того ж дня він виступив на іншому заході, але не згадав про відступ із Херсона – найбільш принизливий відхід його військ із України. У наступні дні він публічно не коментував це», – зазначається у політичному аналізі AP.

Аналітики висловили переконання, що мовчання російського диктатора пов'язане з тим, що його країна зіштовхується із невдачами, що зростають, упродовж майже дев'яти місяців бойових дій. І схоже, що Путін делегував повідомлення поганих новин іншим – це тактика, яку він використовував і під час пандемії коронавірусу.

У статті наголосили, що Херсон був єдиною значущою «перемогою» для армії РФ. Ворог окупував місто та велику частину його околиць – ключових воріт на Кримський півострів – на 255 днів. Наприкінці вересня Путін заявив про «анексію» Херсонщини разом із Запорізькою, Донецькою і Луганською областями, заявивши, що «люди, які живуть там, «стають громадянами РФ назавжди». Проте трохи більш як через місяць ЗСУ звільнили Херсон, над його адмінбудівлями знову замайоріли синьо-жовті прапори України.

Російське військове командування повідомило про завершення відходу з Херсона та прилеглих районів до лівого берега Дніпра 11 листопада. Й відтоді Путін не згадував про відступ у жодному зі своїх публічних виступів.

«Путін продовжує жити за старою логікою: це не війна, це «спецоперація», основні рішення ухвалює вузьке коло «професіоналів», а президент тримається на відстані», – зазначила в коментарі виданню політологиня Тетяна Станова.

Аналітики додали, що цього тижня кремлівський лідер зосереджувався на будь-чому, окрім війни. Зокрема, він обговорив процедури банкрутства та проблеми автопрому з державними чиновниками, поспілкувався із сибірським губернатором про збільшення інвестицій у його регіон, провів телефонну бесіду з деякими світовими лідерами і зустрівся з новим главою Російської академії наук.

У вівторок, 15 листопада, коли Росія здійснила масовану атаку на інфраструктуру України й спричинила смертельний інцидент у Польщі, Путін провів відеонараду, присвячену меморіалам Другої світової війни. Це був день, коли диктатор мав виступити на саміті «Великої двадцятки» в Індонезії, але він не тільки вирішив не бути присутнім, а навіть не приєднався до нього відеоконференції і не надіслав заздалегідь записану промову.

Мітинг пам'яті Другої світової війни був єдиним за останні дні, на якому згадувалися деякі українські міста, але не Херсон. Після зустрічі Путін підписав укази про присвоєння тимчасово окупованим Мелітополю і Маріуполю звання «Місто військової слави», а Луганську – «Місто трудових заслуг».

Незалежний політолог Дмитро Орєшкін пояснив мовчання глави РФ тим, що він побудував політичну систему, близьку до системи Радянського Союзу, в якій лідер чи «вождь» за визначенням не здатний помилятися.

«Путін і путінська система влаштовані так, що всі поразки перекладаються на когось іншого: на ворогів, зрадників, удар у спину, глобальну русофобію – на що завгодно. Отже, якщо він десь і загубився, то, по-перше, це неправда, а по-друге, це був не він», – пояснив політолог.

Деякі з прихильників Путіна поставили під сумнів таке його очевидне дистанціювання від того, що навіть прокремлівські кола вважали критичним розвитком війни. Інші прагнули надати відступу військ «позитивного відтінку і вплести в нього Путіна». Аналітики кажуть, що так можуть ставитися до цього й деякі прості росіяни.

Водночас, за словами Орєшкіна, російські «яструби» – активні прихильники Кремля, які закликають до рішучих дій на полі бою і не в захваті від відступу Херсона, – регулярно завдають ракетних ударів по енергосистемі України. Він вважає, що вони не завдають занадто великої шкоди українській армії і мало що змінюють на полі бою.

«Але треба створити образ переможного «вождя». Тож треба проводити якісь удари та голосно про них кричати. На мою думку, саме цим вони зараз і займаються», – констатував політолог.

До слова, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Читайте також: Як українці боролися з окупаційною владою Херсона – розповідь партизана
Теги: війна ворог диктатор медик міністр Міноборони місто президент путін росія росіяни українці Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський політолог пожалів киян і розсмішив українців
Політолог Путіна написав про нещасних киян і став мемом
Сьогодні, 11:40
У російській армії відбудеться ресурсне виснаження
Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни
Вчора, 23:33
Глава Пентагону звинуватив Путіна в обстрілі Польщі
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна
Вчора, 22:34

Політика

Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
Чому Путін мовчав увесь минулий тиждень: пояснення американських аналітиків
Росіяни таємно перевезли з Білорусі 100 ракет – Daily Mail
Росіяни таємно перевезли з Білорусі 100 ракет – Daily Mail
Президент, який перебуває на посаді найдовше в світі, балотується знову
Президент, який перебуває на посаді найдовше в світі, балотується знову
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
Війна Росії проти України. Генштаб Польщі озвучив свою місію
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори
У Казахстані почалися дострокові президентські вибори

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
370K
Наступ із Білорусі: у Лукашенка зробили заяву
256K
Шольц різко звернувся до Путіна щодо війни в Україні
110K
Чи треба тікати з країни? Міненерго зробило заяву
50K
Переговори з Росією. Посол України в Індонезії окреслив «червоні лінії»
49K
Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна
44K
Тривалість планових відключень електроенергії може скоротитись до 1−2 годин

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
Вчора, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
Вчора, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту