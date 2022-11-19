Банкова спрогнозувала, що відбудеться з армією Путіна до весни

Росія не має можливості забезпечити армію військовими засобами для ведення бойових дій у зимовий період

Країна-агресор Російська Федерація повністю виснажить свої ресурси для ведення повномасштабної війни проти України до весни 2023 року. Про це заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

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За його словами, у Росії відбудеться ресурсне виснаження, попри допомогу Ірану чи інших країн.

Подоляк зазначає, що РФ не має можливості забезпечити армію військовими засобами для ведення бойових дій у зимовий період.

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На його думку, це призведе до того, що до весни російське суспільство перебуватиме на найнижчому рівні деморалізації, вичерпавши всі запаси. У російських елітах спалахне конфлікт, оскільки Україна має військову ініціативу, переконаний Подоляк.

Він зазначає, що попри це, перебіг бойових дій залежить від багатьох чинників, зокрема, від постачання військової допомоги Україні.

Нагадаємо, Зеленський назвав головні умови для початку діалогу з Росією.

Також радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з Російською Федерацією, але для їх реалізації є певні умови.

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Раніше стало відомо, чи було офіційне звернення Кремля щодо мирних переговорів.