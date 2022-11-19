Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна
Путін зробив нерозсудливий крок, розв'язавши війну в Україні
Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише CNN.
«Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни», – зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.
Раніше міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям.
Також Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією.
До слова, прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ.
Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.
У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.
Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо».
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