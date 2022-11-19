Падіння ракети в Польщі: глава Пентагону згадав у своїй заяві Путіна

Путін зробив нерозсудливий крок, розв'язавши війну в Україні

Падіння ракети в Польщі стало черговим нагадуванням світової спільноти про нерозсудливість війни, що розв'язана президентом РФ Володимиром Путіним. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише CNN.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Трагічний і тривожний вибух у Польщі цього тижня нагадав усьому світу про нерозсудливість обраної Путіним війни», – зазначив міністр оборони США, маючи на увазі ракету, яка впала в Польщі недалеко від кордону з Україною, внаслідок чого загинули двоє людей.

Раніше міністр оборони США пояснив, чому війна взимку вигідна українцям.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Ллойд Остін розповів, чи США втягнуться у війну з Росією.

До слова, прем’єр-міністр Польщі розповів, що може втягнути його країну у війну з РФ.

Нагадаємо, РФ 15 листопада завдала масованого ракетного удару по території України. Ближче до вечора з'явилися повідомлення, що дві ракети впали на території Польщі, загинули дві людини. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново скликав комітет Ради нацбезпеки.

У МЗС Польщі заявили, що на територію країни впала ракета російського виробництва. А президент країни Дуда заявив, що поки невідомо точно, хто саме запустив ракету.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Байден скликав через вибухи в Польщі термінову зустріч зі світовими лідерами, які зібралися на зустріч G20 на Балі. Після зустрічі він вийшов до журналістів і відповів на запитання, чи була ракета випущена з Росії: «Є попередня інформація, яка ставить це під сумнів. Я не хочу говорити про це, поки ми не проведемо повне розслідування. Та, судячи з траєкторії, малоймовірно, що вона була випущена з Росії, але побачимо».