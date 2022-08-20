Чорний дим над російським курортом: що вибухнуло (фото, відео)

У Сочі горить територія біля міжнародного аеропорту, місцеві нарікають на пожежників

Потужна пожежа сталася в районі аеропорту міста Сочі

У небо над популярним чорноморським курортом Росії, містом Сочі, здійнялася хмара чорного диму. Фото- та відео підтвердження пожежі з’явилися у соцмережах.

За попередніми даними, вибух стався на території гаражного кооперативу на вулиці Злітна поруч із міжнародним аеропортом.

Очевидці підтвердили факт пожежі.

У місцевих пабліках мешканці Сочі образилися на реакцію пожежників, які заявили, що до місця пожежі дуже довго їхати.

Нагадаємо, що у липні Сочі накрила потужна злива, яка затопила міські вулиці та автомобілі.

Після зливи територією російського курорту пронісся ураган.