Чорний дим над російським курортом: що вибухнуло (фото, відео)
Потужна пожежа сталася в районі аеропорту міста Сочі
У небо над популярним чорноморським курортом Росії, містом Сочі, здійнялася хмара чорного диму. Фото- та відео підтвердження пожежі з’явилися у соцмережах.
За попередніми даними, вибух стався на території гаражного кооперативу на вулиці Злітна поруч із міжнародним аеропортом.
Очевидці підтвердили факт пожежі.
У місцевих пабліках мешканці Сочі образилися на реакцію пожежників, які заявили, що до місця пожежі дуже довго їхати.
Нагадаємо, що у липні Сочі накрила потужна злива, яка затопила міські вулиці та автомобілі.
Після зливи територією російського курорту пронісся ураган.
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