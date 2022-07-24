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рус
    Соціум

    Після затоплення, Сочі знову накрив смерч (фото, відео)

    Відпочивальники на пляжі у Краснодарському краї спостерігають, як насувається смерч - Після затоплення, Сочі знову накрив смерч (фото, відео)
    Відпочивальники на пляжі у Краснодарському краї спостерігають, як насувається смерч
    фото: росЗМІ

    Смерч помітили поблизу пляжів сіл Криниця та Бетта

    Не встигли у російському місті Сочі оговтатись від затоплення, як жителів Краснодарського краю накрив потужний смерч. Природа вирішила відплатити росіянам за війну та цинізм катаклізмами. Моторошні відео опублікували очевидці у телеграм-каналах.

    Зазначають, що смерч помітили поблизу пляжів сіл Криниця та Бетта. Очевидці кажуть, що побачене – буквально епізод із якогось фільму-катастрофи.

    На відео та фото, які поширюють росіяни видно, як люди відпочивають на березі Чорного моря. Цікаво, що відпочивальники не поспішали покидати пляж, коли побачили, як насуваються смерчі, а навпаки – знімали на фото та відео. Кажуть – вперше в житті таке бачать.

    Раніше повідомлялося, що у російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту.

    Нагадаємо, два тижні тому в Сочі вже була велика повінь. 24 червня у районі російського курортного міста Сочі пройшов потужний смерч. Негода зруйнувала будівлі на пляжах, повалила дерева та пошкодила дороги.

    Теги: росія окупанти війна Україна негода повінь окупація природа #stoprussia
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    Після затоплення, Сочі знову накрив смерч (фото, відео)