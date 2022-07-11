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  4. Влада Сочі увімкнула сирени: що трапилось (відео)
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    Соціум

    Влада Сочі увімкнула сирени: що трапилось (відео)

    У Сочі за годину випало 86 мм опадів - Влада Сочі увімкнула сирени: що трапилось (відео)
    У Сочі за годину випало 86 мм опадів
    скрін з відео

    На кількох вулицях затопило перші поверхи будівель

    У російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

    По всьому місту працюють сирени. Очевидці повідомляють, що на Батумському шосе потік води зносить автомобілі. А на кількох вулицях затопило перші поверхи будівель.

    «У селищі Дагомис у Сочі за годину випало 86 мм опадів, річка Східний Дагомис, що вийшла з берегів, забрала в море один автомобіль, постраждалих немає. У Сочі закриті для купання пляжі. Сьогодні знову очікуються зливи», – повідомляє «Риа Новости».

    Також повідомляється, що паводком через зливи на річці Дулгалах у двох селах Верхоянського району в Якутії підтопило будинки, де мешкають близько 600 осіб, у тому числі понад 160 дітей. Паводок загрожує ще п'ятьом населеним пунктам.

    Нагадаємо, два тижні тому в Сочі вже була велика повінь. 24 червня у районі російського курортного міста Сочі пройшов потужний смерч. Негода зруйнувала будівлі на пляжах, повалила дерева та пошкодила дороги.

    Теги: росія окупанти війна Україна паводок негода повінь окупація #stoprussia
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    Влада Сочі увімкнула сирени: що трапилось (відео)