Влада Сочі увімкнула сирени: що трапилось (відео)

На кількох вулицях затопило перші поверхи будівель

У російському місті Сочі річка Східний Дагомис через сильні зливи вийшла з берегів і затопила двори багатоповерхових житлових будинків і під'їзди одного з районів курорту. Про це повідомляють російські ЗМІ.

По всьому місту працюють сирени. Очевидці повідомляють, що на Батумському шосе потік води зносить автомобілі. А на кількох вулицях затопило перші поверхи будівель.

«У селищі Дагомис у Сочі за годину випало 86 мм опадів, річка Східний Дагомис, що вийшла з берегів, забрала в море один автомобіль, постраждалих немає. У Сочі закриті для купання пляжі. Сьогодні знову очікуються зливи», – повідомляє «Риа Новости».

Також повідомляється, що паводком через зливи на річці Дулгалах у двох селах Верхоянського району в Якутії підтопило будинки, де мешкають близько 600 осіб, у тому числі понад 160 дітей. Паводок загрожує ще п'ятьом населеним пунктам.

Нагадаємо, два тижні тому в Сочі вже була велика повінь. 24 червня у районі російського курортного міста Сочі пройшов потужний смерч. Негода зруйнувала будівлі на пляжах, повалила дерева та пошкодила дороги.