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Байден та Маккарті закликають Конгрес підтримати угоду про підвищення ліміту держборгу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Байден та Маккарті закликають Конгрес підтримати угоду про підвищення ліміту держборгу
Президент США Джо Байден і спікер Палати представників республіканець Кевін Маккарті
фото з відкритих джерел

Президент Джо Байден привітав угоду, заявивши, що вона «запобігає найгіршій можливій кризі 

У неділю Білий дім та високопоставлені республіканці у Конгресі активно працювали над отриманням якомога ширшої підтримки попередньої угоди про підвищення ліміту державних запозичень з боку членів парламенту обох партій, які висловлюють застереження щодо різних положень документа. Про це повідомляє CNN.

Президент Джо Байден у неділю, 28 травня привітав угоду, заявивши, що вона «запобігає найгіршій можливій кризі – дефолту, який був би першим в історії нашої країни».

Спікер Палати представників Кевін Маккарті у неділю ввечері оприлюднив текст законопроєкту, проте зазначається, що багато питань залишаються не вирішними, і залишається мало певності в тому, що країні вдасться уникнути дефолту.

«Принципова угода», досягнута республіканцями в Палаті представників і Білим домом пізно ввечері в суботу, стала результатом напружених переговорів, що велися упродовж усього минулого тижня.

Угода, яка передбачає підвищення стелі держборгу на два роки, заморожування витрат на внутрішні програми, збільшення витрат на оборону та ветеранів, запровадження нових вимог до федеральних програм продовольчої допомоги й зміну деяких правил щодо отримання дозволів на видобуток енергоносіїв, містить положення, покликані схилити членів обох партій до голосування за неї.

Проте відразу після оголошення про угоду члени обох партій виступили проти окремих деталей.

Республіканці, які вимагають більшого скорочення витрат, погрожують призупинити свою підтримку.

Провідний демократ у Палаті представників, Хакім Джеффріс із Нью-Йорка у неділю також висловив сумнів, щодо підтримки законопроєкту з боку більшості демократів.

Водночас Маккарті відкинув побоювання, що йому забракне голосів його однопартійців.

«Це хороший, сильний законопроєкт, за який проголосує більшість республіканців», - сказав він.

Байден заявив у неділю, що він відкритий у майбутньому до ідеї застосування 14-ї поправки, яка дає президентові право в односторонньому порядку збільшити ліміт, аби уникнути дефолту.

Як повідомлялося, принципова угода, досягнута між Білим домом і республіканцями в Палаті представників, скасує ліміт боргу на два роки і обмежить витрати до рівня поточного фінансового року.

Теги: США Джозеф Байден борг

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