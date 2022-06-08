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    Політика

    Депутати РФ хочуть скасувати незалежність Литви

    документ
    Депутати РФ хочуть скасувати незалежність Литви

    У Думі РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність Литви

    У Держдуму РФ внесли законопроект про скасування постанови Державної Ради СРСР «Про визнання незалежності Литовської Республіки». Відповідний документ опублікували в мережі.

    У пояснювальній записці до законопроекту депутат від «Єдиної Росії» Євген Федоров, який став ініціатором законопроекту, пише, що нібито «після внесення поправок до Конституції країни Російська Федерація була визнана правонаступником СРСР на своїй території».

    У Думі РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність Литви

    У Думі РФ хочуть скасувати ухвалу про незалежність Литви

    За словами Федорова, у березні 1991 року в Радянському Союзі було проведено референдум, за підсумками якого населення висловилося за збереження СРСР як єдиної держави.

    Але у вересні того ж року на першому засіданні Державної Ради СРСР під головуванням президента СРСР Михайла Горбачова було прийнято ухвалу Державної Ради СРСР № ДС-1 «Про визнання незалежності Литовської Республіки».

    Федоров наполягає на тому, що ця ухвала була незаконною.

    Раніше Литва закликала ЄС якнайшвидше запровадити шостий пакет санкцій проти РФ.

    Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.

    Теги: росія окупанти депутат війна незалежність Литва Україна СРСР окупація #stoprussia
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    Депутати РФ хочуть скасувати незалежність Литви