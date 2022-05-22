  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів

    Після того як Росія почала війну проти України, литовські компанії також відмовилися від імпорту російської нафти і природного газу - Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів
    Після того як Росія почала війну проти України, литовські компанії також відмовилися від імпорту російської нафти і природного газу
    фото: donpatriot.news

    Потреба Литви в електроенергії буде задовольнятися за рахунок місцевого виробництва та імпорту

    Із 22 травня імпорт електроенергії з території Росії повністю припинений. Це сталося після того, як оператор біржі електроенергії Nord Pool припинив торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії – «Интер РАО». Про це повідомляє LRT.

    Це означає, що в Литві більше немає імпорту російської нафти, газу та електроенергії.

    Потреба Литви в електроенергії буде задовольнятися за рахунок місцевого виробництва та імпорту через існуючі з'єднання зі Швецією, Польщею і Латвією.

    За даними литовського оператора системи передачі електроенергії Litgrid, імпорт з вищевказаних країн в минулому році склав в цілому 83% всього імпорту електроенергії в країну, а закупівлі російської електроенергії в країні в останні роки знижуються.

    З початку листопада 2020 року також припинені комерційні потоки з Білоруссю по існуючих з'єднаннях Литви.

    Після того як Росія почала війну проти України, литовські компанії також відмовилися від імпорту російської нафти і природного газу.

    Нагадаємо, електроенергія залишалася єдиним енергоресурсом, який Литва імпортувала з Росії. До слова, країни Балтії повністю зупиняють імпорт електроенергії з Росії.

    Теги: росія окупанти війна електроенергія Литва Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів