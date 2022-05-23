Литва відкликає посла з РФ

Про заміну Ейтвідаса Баярунаса наразі не йдеться

Дипломат залишить посаду із 1 червня

Президент Литви Гітанас Науседа вирішив відкликати посла республіки з Росії своїм указом. Про це повідомляє Reuters.

Із 1 червня Литва відкличе свого посла з РФ. Потенційна заміна Ейтвідасу Баярунасу не оголошена.

Ще 4 квітня литовське Міністерство закордонних справ вислало посла РФ у відповідь на виявлені в Київській області воєнні злочини російської армії.

Російському дипломату «доведеться покинути країну», заявили тоді у відомстві. Тоді ж офіційний Вільнюс оголосив про намір знизити рівень дипломатичної представництва між двома країнами.

Напередодні стало відомо, що Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів. Також Литва відмовляється від купівлі російської електроенергії.

Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі.

Читайте також: