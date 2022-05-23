Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі

Ландсбергіс: «Нам буде потрібна коаліція охочих країн, які мають значну військово-морську міць»

Союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію для того, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти початку продовольчої кризи. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian.

«Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси», – наголосив Ландсбергіс.

При цьому він зазначив, що зараз дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для того, щоб не допустити продовольчу кризу.

Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити українські судна з зерном. Він також додав, що, крім Великобританії, країни, які постраждали від потенційної втрати зерна, такі як Єгипет, могли б забезпечити необхідний захист.

«Нам буде потрібна коаліція охочих країн, які мають значну військово-морську міць, для захисту судноплавних шляхів», – зазначив голова литовського МЗС.

Варто зауважити, що флот РФ повністю заблокував можливість експорту українського зерна морем. Через це у низці країн може початися масовий голод.

Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України прийняло наказ про закриття окремих морських портів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і бойовими діями. Йдеться про гавані, які тимчасово контролюються загарбниками. Згідно з наказом, із дня його офіційного опублікування закриті до відновлення українською стороною контролю такі морські порти: