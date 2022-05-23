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    Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі

    Флот РФ повністю заблокував можливість експорту українського зерна морем - Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі
    Флот РФ повністю заблокував можливість експорту українського зерна морем
    фото з відкритих джерел

    Ландсбергіс: «Нам буде потрібна коаліція охочих країн, які мають значну військово-морську міць»

    Союзникам України необхідно створити військово-морську коаліцію для того, щоб допомогти зняти російську блокаду портів у Чорному морі. Це дозволить запобігти початку продовольчої кризи. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс у коментарі The Guardian.

    «Часу дуже мало. Ми наближаємося до нового сезону збирання врожаю, і немає іншого практичного шляху експорту зерна, окрім як через чорноморський порт Одеси», – наголосив Ландсбергіс.

    При цьому він зазначив, що зараз дуже важливо показати бідним країнам світу готовність робити серйозні кроки для того, щоб не допустити продовольчу кризу.

    Ландсбергіс припустив, що військово-морська операція з супроводу могла б захистити українські судна з зерном. Він також додав, що, крім Великобританії, країни, які постраждали від потенційної втрати зерна, такі як Єгипет, могли б забезпечити необхідний захист.

    «Нам буде потрібна коаліція охочих країн, які мають значну військово-морську міць, для захисту судноплавних шляхів», – зазначив голова литовського МЗС.

    Варто зауважити, що флот РФ повністю заблокував можливість експорту українського зерна морем. Через це у низці країн може початися масовий голод.

    Нагадаємо, Міністерство інфраструктури України прийняло наказ про закриття окремих морських портів у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і бойовими діями. Йдеться про гавані, які тимчасово контролюються загарбниками. Згідно з наказом, із дня його офіційного опублікування закриті до відновлення українською стороною контролю такі морські порти:

    • Бердянськ,
    • Маріуполь,
    • Скадовськ,
    • Херсон.
    Теги: росія окупанти Чорне море війна корабель Литва Україна окупація #stoprussia
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    Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі