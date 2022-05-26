Литва закликає ЄС якнайшвидше запровадити шостий пакет санкцій проти РФ

Литва виступає за використання заморожених російських коштів на відновлення України.

Науседа наголосив, що ще одна проблема, яка потребує швидких рішень – це експорт зерна з України

Президент Литви Гітанас Науседа закликас Європейський союз не відкладати із запровадженням шостого пакету санкцій проти Росії. Про це повідомляє портал Delfi.

За його словами, цей пакет має бути прийнятий негайно і включати ембарго на російську нафту, а на столі дискусій ЄС повинен опинитися сьомий пакет санкцій.

Свою заяву він зробив з нагоди наближення позачергового саміту ЄС 30-31 травня.

Основні теми зустрічі – допомога Україні та план її відновлення, енергетика, продовольча безпека, а також політика безпеки та оборони Європейського союзу.

Нові санкції мають включати заборону на імпорт російської нафти, але переговори зайшли в глухий кут через заперечення Угорщини, яка заявляє, що не підтримає ембарго через надмірну залежність від цих ресурсів.

Говорячи про Україну, литовський лідер зазначив, що Литва виступає за використання заморожених російських коштів на відновлення України.

Президент також наголосив, що політична підтримка України залишається важливою, і закликав якнайшвидше надати цій країні статус кандидата в члени ЄС.

Науседа наголосив, що експорт зерна з України – це ще одна проблема, яка потребує швидких рішень.

«Росія використовує експорт українського зерна як інструмент маніпулювання у своїй війні. Розблокування Одеського порту має бути першочерговим завданням, але Литва готова надати свою залізничну інфраструктуру та морський порт, щоб експорт зерна з України не припинявся під час перевезення його через Польщу», – сказав він.

Нагадаємо, Литва пропонує створити військово-морську коаліцію для деблокади портів у Чорному морі. Як повідомлялося, Литва повністю припинила імпорт усіх російських енергоресурсів.

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