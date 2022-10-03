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Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона

Надія Клочко
glavcom.ua
Друзі України. Стало відомо про нову посаду для Бориса Джонсона
Борис Джонсон очолить групу дружби з Україною
фото з відкритих джерел

Борис Джонсон продовжить підтримку України на новій посаді

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стане президентом британської ініціативи «Консерватори-друзі України». Про це із посиланням на слова чинного президента ініціативи Джона Віттінгейла пише The Guardian.

«Борис Джонсон – найбільш очевидна та найгідніша особа для очільництва цієї організації, оскільки він був першою людиною не лише у цій країні, а у всьому Західному світі, яка рішуче виступила на підтримку українського народу», – сказав Віттінгейл.

Зазначається, що оголошення було зроблено на з’їзді Консервативної партії, відвідати який самому Джонсону не вдалося.

«Борис просить вибачення, що не має змоги бути із нами сьогодні, але він переказав повну підтримку тому, у що ми всі віримо, і продовженню підтримки України», – зазначив Віттінгейл.

Зауважимо, що до групи «Консерватори-друзі України» входять депутати парламенту Об’єднаного королівства від Консервативної партії, а також рядові члени партії, які намагаються надавати Україні допомогу у відбитті російської агресії.

Нагадаємо, 6 вересня Борис Джонсон офіційно передав посаду прем'єр-міністра Великої Британії своїй наступниці Ліз Трасс, яку було обрано новим лідером Консервативної партії.

У своїй прощальній промові, яка здебільшого була присвячена підсумкам його роботи на посаді прем’єра, політик також згадав про Україну і залишив послання російському диктатору Володимиру Путіну.

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Теги: Боріс Джонсон Велика Британія

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