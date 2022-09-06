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Борис Джонсон передає посаду прем'єра Британії Ліз Трасс – онлайн

Надія Клочко
glavcom.ua
Борис Джонсон передає посаду прем'єра Британії Ліз Трасс – онлайн
Ліз Трасс стала переможницею змаганні за посаду прем’єр-міністра Британії
фото з відкритих джерел

Сьогодні Ліз Трасс офіційно приймає посаду прем’єр-міністра Британії

У вівторок, 6 вересня, Борис Джонсон офіційно передає посаду прем'єр-міністра Великої Британії своїй наступниці Ліз Трасс, яку було обрано новим лідером Консервативної партії.

Борис Джонсон звернувся до Британії з прощальною промовою біля будівлі уряду на Даунінг-стріт, 10. Під час прощальної промови Джонсона підтримувала його дружина Керрі.

Борис Джонсон з дружиною
Борис Джонсон з дружиною
фото: Reuters

Джонсон подякував міністрам за роботу з Brexit, за оперативне розгортання кампанії з Covid-вакцинації, а також за ефективне протистояння російському диктатору Володимиру Путіну.

Про що говорив Джонсон у прощальній промові

  • Джонсон про свою роль в історії Британії та політичне майбутнє: «Зараз я як одна з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію, і тепер я м’яко повертатимуся в атмосферу і невидимо спущуся на воду в якомусь віддаленому і непримітному куточку Тихого океану»
  • голова уряду перерахував список своїх досягнень на посаді прем'єра: посилення ролі поліції, відкриття нових лікарень і розширення їхнього персоналу, підвищення оплати праці вчителів, програми будівництва доріг і залізниць тощо
  • Джонсон висловив переконання, що Путін буде переможений, і заявив: «Якщо Путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи та залякуючи британський народ, то він цілковито помиляється». Він також заявив, що новий уряд Британії виведе країну з цієї кризи, маючи на увазі енергетичний шантаж РФ.
  • досить рано розпочаті поставки британської зброї в Україну дозволили змінити хід «жорстокої війни Путіна», заявив Джонсон

«Я підтримуватиму Ліз Трасс і кожен крок її уряду», – такою обіцянкою Джонсон завершив свою промову, яка тривала майже 10 хвилин.

Після цього Джонсон і Ліз Трасс вирушать одним літаком до Шотландії, де в замку Балморал королева Єлизавета II проведе зустріч з ними та офіційну церемонію передачі влади. Королева прийме відставку Джонсона і відразу після цього зустрінеться із Трасс. Аудієнцію Єлизавети II з новим прем'єром призначено на 14:10 за київським часом. Очікується, що вона триватиме близько пів години.

Найважливіші події щодо передачі влади: програма заходів

  • 13.20 (за київським часом) Борис Джонсон зустрінеться з королевою у шотландському замку Балморал, де передасть їй формальну заяву про відставку з посади прем'єр-міністра;
  • 14.10 Ліз Трасс зустрінеться з монархом, також у Балморалі, де королева офіційно попросить її сформувати уряд. Трас отримає посаду прем'єра на церемонії, яка за традицією називається «цілуванням рук», хоча насправді жодних таких жестів нові очільники урядів Британії давно не використовують: вони лише вдають поцілунок, не торкаючись руки монарха губами;
  • 15:00 Ліз Трасс повернеться до Лондона вже у статусі прем'єра;
  • 18:15 новий прем'єр-міністр, як очікується, виступить зі своєю першою офіційною промовою та розповість про плани роботи на чолі уряду. Зазвичай ця промова звучить перед входом до офісу прем'єра на Даунінг-стріт 10, проте сьогодні в Лондоні обіцяють погану погоду, через що подію можуть перенести всередину.

Додамо, що вперше за 70 років свого правління 96-річна королева Єлизавета II через похилий вік сьогодні не їде в Лондон, щоб дати аудієнцію прем'єру та його наступниці. Зазвичай церемонія відбувається у Букінгемському палаці в столиці Британії, проте сьогодні відбудеться у замку Балморал у Шотландії. Це колишня резиденція королеви Вікторії (1819−1901), де Єлизавета II традиційно проводить другу половину літа та початок вересня.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів. Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Британії Ліз Трасс. 

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном

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Теги: Королева Єлизавета II Велика Британія Борис Джонсон Ліз Трасс

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