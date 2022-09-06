Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна

Борис Джонсон виступив з прощальною промовою

Британський політик Борис Джонсон, який сьогодні передає посаду прем’єр-міністра Сполученого Королівства, востаннє звернувся до світу від дверей резиденції на лондонській Даунінг-стріт, 10. У промові, яка здебільшого була присвячена підсумкам його роботи на посаді прем’єра, політик також згадав про Україну і залишив прощальне послання російському диктатору Володимиру Путіну. Повний текст звернення опублікувало видання Evening Standard.

Ексочільник британського уряду відзначив важливість поставок зброї в Україну. Джонсон також заявив, що Трасс працюватиме з «фантастичною групою держслужбовців».

«Це уряд для вас. Це консервативний уряд. Люди, які організували ті перші поставки зброї героїчним українським Збройним силам, дії, які змогли допомогти змінити хід найбільшої європейської війни за 80 років», – сказав Джонсон.

Політик також окремо відзначив, що його команда, якою тепер керуватиме Трасс, зуміла після пандемії перезапустити економіку, забезпечивши її необхідними ресурсами для подолання енергетичної кризи, спричиненої російським вторгнення в Україну. Якщо російський диктатор Володимир Путін «вважає, що може досягти успіху, шантажуючи або залякуючи британців, то він повністю помиляється», наголосив він.

«Я знаю, що Ліз Трасс і цей співчутливий консервативний уряд зроблять все можливе, щоб допомогти людям пережити цю кризу, і ця країна витримає її, і ми переможемо. І якщо Путін думає, що зможе досягти успіху, шантажуючи або залякуючи британський народ, то він глибоко помиляється», – заявив він.

Джонсон також пообіцяв усіляку підтримку уряду Ліз Трасс, якому доведеться проводити Британію через потужну кризу. Джонсон подякував усій команді, яка працювала з ним впродовж прем’єрського терміну, та своїй сім’ї, окремо згадавши свого пса Діліна та офіційного мишолова резиденції на Даунінг-стріт, 10, кота Ларрі.

Ексочільник уряду Британії запевнив співгромадян, що оновлений уряд торі допоможе країні пережити кризу з найменшими втратами. Він заявив, що кількість безробітних у країні зараз нижча, «ніж коли-небудь з того часу, як мені було десь 10 років».

«Я підтримуватиму кожен крок [нового прем'єра] Ліз Трасс і нового уряду», – запевнив він і повідомив, що за кілька годин прибуде на аудієнцію до королеви Єлизавети II. Трасс також відвідає її одразу після Джонсона.

Щодо майбутніх кроків у політичній кар'єрі, він відповів художньо: «Я – як ступінь ракети-носія, яка виконала свою функцію».

«Я би м'яко повернувся в атмосферу і невидимо приводнився б у якомусь віддаленому і темному куточку Тихого океану», – віджартувався прем'єр, який залишає посаду.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс перемогла у змаганні за посаду прем’єр-міністра країни. 5 вересня Трасс офіційно оголосили переможницею виборчих перегонів. Трасс отримала 81 326 голосів проти 60 399 за її конкурента Ріші Сунака.

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підбив підсумки своєї роботи та привітав з перемогою свою наступницю на посаді лідера Консервативної партії та прем’єра Британії Ліз Трасс.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський провів підсумкову розмову з Борисом Джонсоном.